Preocupan riñas entre estudiantes en Coclé; autoridades refuerzan estrategias de prevención

La violencia escolar responde a múltiples factores sociales, las autoridades pidieron el involucramiento de padres de familia, comunidades educativas e instituciones para reforzar el acompañamiento de los jóvenes.

Preocupadas por los casos de riñas entre estudiantes y situaciones de violencia que se han viralizado en redes sociales, autoridades de la provincia de Coclé sostuvieron una reunión para coordinar acciones orientadas a prevenir estos incidentes y reforzar el acompañamiento a la población estudiantil.

En el encuentro participaron el gobernador de Coclé, Irving González, representantes de Meduca, entre ellos Nilka González, así como miembros de la Policía Nacional. Desde Meduca también hubo un llamado a la reflexión sobre la difusión de videos de peleas y otros incidentes protagonizados por menores de edad.

Durante la reunión se analizaron situaciones relacionadas con enfrentamientos entre estudiantes y otros factores que afectan la convivencia escolar y el bienestar de los alumnos en distintos centros educativos de la provincia.

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Las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer las estrategias preventivas y ampliar la cobertura de los gabinetes psicopedagógicos, con el objetivo de brindar mayor acompañamiento emocional y seguimiento a estudiantes que enfrenten situaciones de riesgo o conflictos.

Desde el Meduca también hubo un llamado a la reflexión sobre la difusión de videos de peleas y otros incidentes protagonizados por menores de edad.

“Cada semana vemos en redes sociales situaciones que comprometen a nuestros estudiantes. Tenemos que velar por su seguridad porque son menores de edad y están en proceso de formación”, manifestó Nilka González.

La funcionaria señaló que la violencia escolar responde a múltiples factores sociales y pidió el involucramiento de padres de familia, comunidades educativas e instituciones para reforzar el acompañamiento de los jóvenes.

Por su parte, el gobernador Irving González indicó que uno de los objetivos es evitar que estos episodios continúen registrándose en la provincia y destacó el papel de los gabinetes psicopedagógicos como parte de las respuestas para disminuir estas situaciones.

Además, hizo un llamado a los padres de familia a integrarse más activamente en la formación y seguimiento de sus hijos.

“Los padres de familia eran parte de la escuela. Hoy sentimos que hay un distanciamiento y necesitamos recuperar ese acompañamiento”, expresó.

Las autoridades reiteraron que el abordaje de la violencia escolar requiere la participación conjunta de escuelas, familias, fuerzas de seguridad y organismos de apoyo, con miras a reducir las riñas y fortalecer entornos educativos más seguros.

Información de Nataly Reyes