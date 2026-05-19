MOP realizará cierre parcial en Vía Brasil por trabajos en sistema de drenaje

El MOP indicó que durante la ejecución de las labores se implementarán medidas de seguridad y control vial, entre ellas la colocación de conos y la delimitación del área intervenida.

Conductores que transitan por el área de Vía Brasil deberán tomar previsiones este miércoles 20 de mayo debido a un cierre parcial programado por trabajos de mantenimiento que realizará el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La entidad informó que las labores forman parte del mantenimiento de las estaciones de bombeo ubicadas en los deprimidos de Vía Brasil y contemplan la extracción de bombas sumergibles del sistema de drenaje pluvial.

Los trabajos se desarrollarán el miércoles 20 de mayo de 2026, en horario de 9:30 a.m. a 11:30 a.m.

La intervención tendrá lugar en la rotonda ubicada en Vía Israel, en el cruce con Vía Brasil, en la ciudad de Panamá, donde se aplicará un cierre parcial temporal para permitir el desarrollo de las maniobras.

El MOP indicó que durante la ejecución de las labores se implementarán medidas de seguridad y control vial, entre ellas la colocación de conos y la delimitación del área intervenida, con el objetivo de reducir el impacto sobre la circulación vehicular y resguardar tanto a conductores como a trabajadores.

La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y pidió a los usuarios tomar rutas alternas o salir con anticipación para evitar retrasos.