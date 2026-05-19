CSS instala primer equipo de cirugía robótica en la Ciudad de la Salud

Con esta nueva herramienta, los especialistas podrán realizar procedimientos quirúrgicos con mayor precisión, además de abrir paso al desarrollo de las telecirugías en Panamá.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) instaló en la Ciudad de la Salud el primero de los tres equipos de cirugía robótica de alta gama adquiridos recientemente, marcando un avance tecnológico en el sistema de salud pública del país.

Con esta nueva herramienta, los especialistas podrán realizar procedimientos quirúrgicos con mayor precisión, además de abrir paso al desarrollo de las telecirugías en Panamá.

La institución explicó que esta tecnología permitirá que médicos puedan intervenir o asistir operaciones a kilómetros de distancia y en tiempo real, especialmente en casos complejos, beneficiando a pacientes que residen lejos de los principales centros hospitalarios del país.

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En una fase inicial, las cirugías robóticas se estarán realizando en el área de urología. Posteriormente, la CSS prevé incorporar otras especialidades como coloproctología, cirugía general y ginecología.

Asimismo, se informó que Panamá también dará un paso innovador con la implementación de cirugías torácicas robóticas, una modalidad que representa un nuevo avance médico en el país.

Las autoridades destacaron que la incorporación de estos equipos fortalecerá la capacidad quirúrgica de la institución, permitirá aumentar la cantidad de operaciones y contribuirá a disminuir los tiempos de espera para los pacientes.

Además, señalaron que esta tecnología favorecerá recuperaciones más rápidas y procedimientos más precisos, reforzando la atención especializada dentro de la red hospitalaria de la CSS.