Incorporan nuevos equipos de cirugía robótica para impulsar la telecirugía en Panamá

Esta tecnología permitirá fortalecer la capacidad resolutiva del sistema de salud, al facilitar que pacientes del interior del país puedan acceder a cirugías de alta complejidad sin necesidad de trasladarse hasta la capital.

Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la adquisición de tres equipos de cirugía robótica de alta gama que serán destinados al desarrollo de la telecirugía en Panamá, como parte de una estrategia para modernizar la atención médica y ampliar el acceso a procedimientos especializados en el país.

El director general de la CSS, Dino Mon, informó que los nuevos sistemas serán instalados en puntos estratégicos.

Panamá: Ciudad de la Salud

Herrera: Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado

Chiriquí: Hospital Regional Dr. Rafael Hernández

Según explicó Mon Vásquez, esta tecnología permitirá fortalecer la capacidad resolutiva del sistema de salud, al facilitar que pacientes del interior del país puedan acceder a cirugías de alta complejidad sin necesidad de trasladarse hasta la capital. Además, destacó que esta iniciativa contribuirá al desarrollo y formación de especialistas en distintas regiones.

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El plan busca llevar herramientas de vanguardia a hospitales fuera de la ciudad capital, reforzando la oferta de servicios en áreas clave como urología, ginecología y cirugía general, incluyendo intervenciones dirigidas a pacientes con cáncer.

Las plataformas de cirugía robótica, ya utilizadas tanto en Panamá como a nivel internacional, representan un avance significativo en la práctica médica, al permitir procedimientos más precisos y menos invasivos. Asimismo, abren la puerta a la capacitación continua de profesionales de la salud mediante la telecirugía, posibilitando que especialistas operen o asistan intervenciones a distancia desde la capital hacia otras provincias.

Actualmente, la CSS cuenta con cinco sistemas robóticos en funcionamiento y ha realizado más de 500 cirugías robóticas desde 2022. Entre los principales beneficios para los pacientes se destacan la reducción del tiempo de hospitalización, una recuperación más rápida y una mayor precisión en procedimientos complejos, especialmente en áreas como la urología, la ginecología y la oncología.

Con esta incorporación tecnológica, la institución busca consolidar un modelo de atención más equitativo, eficiente y descentralizado, enfocado en mejorar la calidad de vida de los asegurados en todo el territorio nacional.