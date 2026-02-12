ION alcanza 100 cirugías robóticas y amplía el acceso a tecnología de alta complejidad

Ciudad de Panamá/El Instituto Oncológico Nacional (ION) alcanzó la cifra de 100 cirugías realizadas con el sistema robótico Da Vinci Xi desde que esta tecnología entró en funcionamiento en julio de 2025, ayudando así en la atención de pacientes que antes no tenían acceso a procedimientos quirúrgicos de alta complejidad tecnológica dentro del sistema público de salud.

De acuerdo con Alex González, asesor del Despacho Superior del Ministerio de Salud (Minsa) y presidente del Patronato del ION, la incorporación de este sistema ha permitido ofrecer cirugías más seguras, con menor tiempo de exposición para los pacientes y procesos de recuperación más eficientes. González recordó que la llegada de esta tecnología al instituto fue un proyecto esperado durante años y que finalmente se concretó tras su aprobación por el ministro de Salud durante la actual administración.

El funcionario precisó que los beneficiados son principalmente pacientes del área de urología con cáncer urológico, así como pacientes de ginecología.

Por su parte, el director del Instituto Oncológico Nacional, Julio Santamaría, señaló que antes de la incorporación del sistema Da Vinci Xi al ION, este tipo de cirugías solo estaba disponible en el sector privado, lo que restringía su acceso a un grupo reducido de la población. Destacó que la llegada de esta tecnología representa un paso importante hacia la equidad en la atención médica especializada.

Santamaría explicó que las cirugías asistidas por el sistema robótico permiten realizar procedimientos mínimamente invasivos, con menor riesgo de complicaciones, reducción del tiempo quirúrgico y estancias hospitalarias más cortas, factores que contribuyen a una recuperación más rápida y segura en pacientes con cáncer y otras patologías complejas.

Las autoridades reiteraron que el Instituto Oncológico Nacional mantiene su compromiso de brindar una atención médica oportuna, segura y de calidad, fortaleciendo el sistema público de salud y garantizando que la innovación tecnológica llegue a los pacientes que más lo necesitan.

De acuerdo con González, en el ION se atienden entre 6 mil y 7 mil casos mensuales y más de 60 mil anuales, duplicando la atención de pacientes en los últimos años.

