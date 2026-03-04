Martínez-Acha sobre detenidos en Cuba: 'Vamos a defender a nuestros panameños, aunque no tengan razón'

Son 7 hombres y 3 mujeres detenidos. En esta nota le revelamos los nombres de los implicados.

El Gobierno de Panamá confirmó que brindará apoyo consular y legal a los 10 ciudadanos panameños detenidos en Cuba, acusados de presunta propaganda contra el orden constitucional, con base en el artículo 124 del Código Penal cubano, según confirmaron fuentes vinculadas al caso.

El canciller Javier Martínez-Acha aseguró que los connacionales contarán con representación legal, al tiempo que reiteró que el acompañamiento se realizará respetando los procedimientos internos de Cuba. Indicó que el embajador y cónsul panameño en La Habana ha mantenido seguimiento constante y ya ha realizado acercamientos con la Cancillería cubana y las instancias judiciales para conocer el tipo penal aplicado en este proceso.

“Vamos a dar todo el apoyo consular y todo el apoyo legal a los 10 panameños”, afirmó el canciller, al señalar que corresponde a las autoridades cubanas demostrar las acusaciones en un proceso judicial.

Aunque el canciller "piensa que fueron engañados, usados y ahora están frente a la situación un poquito sensible", recalcó que Panamá defenderá a sus ciudadanos, independientemente de las circunstancias del caso, y precisó que entre los detenidos también hay mujeres, aunque dijo no tener en ese momento la cifra exacta, no obstante, este medio confirmó que se trata de 3 mujeres y 7 hombres.

Nosotros vamos a defender a nuestros panameños y panameñas. Yo tengo una frase: la digo donde voy. Yo defiendo a mi país y a mis ciudadanos, aunque no tengan razón. Estamos pendientes de ello y vamos a dar todo", remarcó Martínez-Acha.

Martínez-Acha señaló que, de acuerdo con la información disponible, los ciudadanos están siendo acusados de atentar contra la seguridad interna de Cuba. Añadió que, a su juicio, los panameños pudieron haber sido engañados o utilizados, y ahora enfrentan un escenario judicial sensible.

El canciller reiteró que la posición del Gobierno panameño es clara: defender a sus ciudadanos dentro del marco del derecho internacional, mantener la vigilancia diplomática del caso y garantizar que los detenidos cuenten con el acompañamiento necesario durante todo el proceso.

Los panameños que enfrentan un proceso judicial en ese país del Caribe son:

Víctor Manuel Pinzón Cedeño Anthony Williams Jules Pérez Omar Gilberto Urriola Vergara Maykol Jesús Pérez Almendra Adalberto Antonio Navarro Asprilla Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena José Luis Aguirre Baruco Cinthia del Carmen Camarena Castro Evelyn Edith Castro Abigail Sthefany Gudiño Castro

Según el sistema de justicia de Cuba, una vez formulados los cargos, el proceso entra en una fase investigativa que puede extenderse hasta por 90 días, periodo en el cual las autoridades recaban pruebas, testimonios y otros elementos antes de definir si el caso pasa a juicio.

Durante este tiempo, los detenidos están bajo custodia en instalaciones del órgano de Seguridad del Estado conocidas como Villa Marista, una prisión ubicada en La Habana, en la que permanecen detenidos políticos.

Información de Jorge Quirós

Le puede interesar: