Remar tres horas para estudiar: la dura ruta escolar de jóvenes de la comarca Ngäbe-Buglé en Bocas del Toro

Actualmente, el centro educativo cuenta con una matrícula aproximada de 100 estudiantes . Además de la falta de premedia, los padres de familia denunciaron deficiencias en la infraestructura , ausencia de agua potable y carencia de servicio de internet , condiciones que consideran urgentes de atender.

Bocas del Toro/Estudiantes y padres de familia del Centro Educativo Boca de Guariviara, ubicado en la comarca Ngäbe-Buglé, distrito de Jirondai, hicieron un llamado urgente al Ministerio de Educación (Meduca) para que se amplíe la oferta académica del plantel hasta el nivel de premedia.

La comunidad educativa advierte que, al culminar la educación primaria, los estudiantes se ven obligados a trasladarse a otros centros escolares para continuar sus estudios, lo que representa un alto riesgo para su seguridad. El recorrido implica viajes en bote de dos a más de tres horas, muchas veces en condiciones climáticas adversas.

Según los padres de familia, esta situación se repite cada año y expone a los estudiantes a peligros constantes durante su trayecto por mar.

También le puede interesar: Tercera víctima por inmersión se registra en la comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí

“El riesgo de vida que presentan nuestros estudiantes es demasiado complejo. Atravesar el mar a remo por dos o tres horas, cuando el tiempo está malo, es un peligro constante”, expresó Ulises Smith, estudiante del centro educativo.

Otra estudiante relató las dificultades diarias que enfrentan quienes deben trasladarse para continuar sus estudios.

“Cuando el clima está fuerte nadie puede cruzar. Salgo del colegio y tengo que bajar y subir de nuevo, jalando el bote por más de tres horas”, señaló Yoselin Ábrego.

Actualmente, el centro educativo cuenta con una matrícula aproximada de 100 estudiantes. Además de la falta de premedia, los padres de familia denunciaron deficiencias en la infraestructura, ausencia de agua potable y carencia de servicio de internet, condiciones que consideran urgentes de atender.

Ante este panorama, solicitan a las autoridades del Meduca una solución inmediata, que permita garantizar el derecho a la educación sin exponer la integridad física de los estudiantes de esta comunidad apartada.

Información de Nixón Miranda

También puede leer: