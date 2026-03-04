Mercado laboral en Panamá suma más de 27 mil nuevos empleos en el último año, informa el INEC

El crecimiento del empleo estuvo liderado por la incorporación de mujeres al mercado laboral. Más de 21 mil mujeres ingresaron a la ocupación, un aumento de 2.6%.

Ciudad de Panamá/La más reciente Encuesta de Mercado Laboral, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, informó que la economía panameña continúa en movimiento. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, 27.547 personas más encontraron empleo, alcanzando un total de 1.968.748 trabajadores, lo que representa un crecimiento de 1.4%.

Adicionalmente, 45.469 personas se incorporaron a la fuerza laboral, lo que refleja mayor confianza y participación en la actividad económica del país. Este incremento en la población económicamente activa indica que más ciudadanos están saliendo a buscar oportunidades, una señal de dinamismo en el mercado de trabajo.

El crecimiento del empleo estuvo liderado por la incorporación de mujeres al mercado laboral. Más de 21 mil mujeres ingresaron a la ocupación, un aumento de 2.6%, mostrando una dinámica positiva en inclusión y participación económica femenina. Este dato destaca el avance en la reducción de brechas, aunque persisten desafíos en materia de equidad de género que requieren atención continua.

En cuanto a los sectores estratégicos, el sector servicios, que concentra el 70% del empleo en Panamá, registró un crecimiento de 3.4%. Dentro de este segmento se destacaron actividades clave para el desarrollo productivo: actividades inmobiliarias, energía (electricidad, gas y aire acondicionado), agua y saneamiento, servicios financieros y seguros, y transporte y logística. Estos sectores son fundamentales para la inversión y la modernización del país, según señala el informe oficial.

Respecto al desempleo, la tasa se ubicó en 10.4%. Si bien esta cifra representa un reto para las políticas públicas, el aumento en la población económicamente activa sugiere que más personas están participando en la búsqueda de oportunidades laborales.

El documento del INEC reconoce que persisten brechas de género y diferencias entre áreas urbanas y rurales, lo que refuerza la necesidad de implementar políticas focalizadas que impulsen el empleo formal y el desarrollo regional.

El informe enfatiza que el reto actual es consolidar este dinamismo, fortalecer la formalización laboral y convertir el crecimiento sectorial en más empleos sostenibles para todos los panameños.