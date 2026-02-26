Mulino vinculó el crecimiento del empleo con obras de infraestructura y proyectos viales, sumados al sinceramiento económico, la disciplina fiscal y el uso correcto de los recursos públicos. Mulino afirma que se crearon 111 mil nuevos empleos en el país en los últimos meses

Puerto Armuelles, Chiriquí/El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que en los últimos cuatro meses del año 2025 se crearon en el país 111.000 nuevos empleos. La cifra representa 24.000 empleos más que el mismo periodo del año anterior.

"Un dato que nos llena de esperanza y nos compromete a trabajar más duro aún en el rumbo establecido para recuperar la economía panameña", expresó Mulino durante su conferencia semanal de prensa realizada hoy jueves en Puerto Armuelles, Chiriquí.

El mandatario Mulino destacó que la generación de empleo se complementa con el cuidado de los puestos existentes en sectores estratégicos como los puertos. "No solo cuidamos lo que teníamos en puertos. También quiero contarles una gran noticia, que significa el inicio de algo bueno", señaló.

Mulino vinculó el crecimiento del empleo con obras de infraestructura y proyectos viales, sumados al sinceramiento económico, la disciplina fiscal y el uso correcto de los recursos públicos. "Son fundamentales para generar las mejores condiciones de inversión", afirmó.

El presidente Mulino agregó que: "El país se arregla con orden y trabajo serio, no con populismo o discurso de barricada".