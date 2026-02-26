Mulino: 'Lo único que encontramos fue arrogancia' al buscar solución con Hutchison

El mandatario Mulino informó que la Cancillería rechazó absolutamente ciertas aseveraciones relacionadas con el caso y que ese mensaje se transmitió a la embajadora de China en Panamá ,

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que durante casi todo el año pasado, 2025, se sostuvieron varias reuniones con altos ejecutivos del conglomerado CK Hutchison Holdings en Nueva York y Washington con el ánimo de buscar una fórmula que permitiese resolver el problema de los puertos. "Lo único que encontramos fue arrogancia. A nosotros nadie nos va a patear fuera de los puertos. A nosotros nadie nos va a sacar de los puertos", declaró el mandatario durante su conferencia semanal de prensa.

El presidente Mulino agregó que quienes intentaron mantener el control de las terminales "se equivocaron de presidente y de gobierno porque aquí se hace lo que se tiene que hacer".

Mulino fue enfático al señalar que el gobierno no permitirá que se cuestione la soberanía panameña sobre la administración portuaria.

El fallo que declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC) está en firme y dejó sin efecto la concesión para operar los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. La decisión fue publicada en la Gaceta Oficial este lunes 23 de febrero.

Contexto jurídico

En la decisión, la Corte Suprema de Justicia concluyó que, luego de examinar el contrato-ley, este resulta "lesivo para los intereses de la colectividad", al incurrir en violaciones directas del orden público y contravenir la Carta Magna. La Corte Suprema de Justicia precisó que el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad debe interpretarse en el sentido de que no existe concesión.

Mulino cuestionó la transparencia de la empresa saliente. "No tiene ninguna congruencia lo que dicen con lo que hicieron. Porque tampoco es que se terminó un contrato con una empresa transparente", manifestó el presidente. También criticó a sectores panameños que, según dijo, "lo que quieren es pescar en río revuelto" y ahora exigen respuestas, explicaciones y números, "cuando jamás se preocuparon por esto".

"Y esa empresa hizo y deshizo en Panamá por décadas desde que llegó a este país", añadió Mulino.

Gestión diplomática y preparación ante el fallo

El mandatario Mulino informó que la Cancillería rechazó absolutamente ciertas aseveraciones relacionadas con el caso y que ese mensaje se transmitió a la embajadora de China en Panamá, quien funge como único contacto oficial con el gobierno chino. "Desmintiendo todas esas aseveraciones", precisó.

Mulino explicó que durante un año se evaluaron múltiples escenarios, sin descartar qué pasaría si la Corte declaraba inconstitucional el contrato de los puertos. "Lamentablemente, digo lamentablemente porque era el más difícil, sinceramente. Llegamos a lo que llegamos y nos preparamos para hacer lo que hemos hecho en beneficio del país, de la operación y de nuestro prestigio internacional en el mundo marítimo y portuario", concluyó el presidente.