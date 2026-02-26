Mulino: 'Vamos a ver cómo destrancamos Paso Canoas'; tendrá reunión con presidente de Costa Rica

Mulino espera reunirse con el presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y la entrante Laura Fernández, en abril para tratar el tema de Paso Canoas.

Panamá/Ante la pregunta sobre cómo avanzan las gestiones para mejorar el paso fronterizo de Paso Canoas, el presidente de la República, José Raúl Mulino, respondió que está coordinando una reunión para el 24 de abril con el mandatario saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández, quien toma posesión el 8 de mayo.

"Con el ánimo sincero, pero determinado de ver cómo destrancamos Paso Canoas. Eso no puede seguir siendo lo que es hoy", expresó Mulino durante su conferencia semanal de prensa. El presidente describió la situación actual del paso fronterizo como una "fila de mulas esperando hasta que alguien le dé la buena gana de abrirlas o de darles los pasos, la burocracia entre aduana, migración, etcétera".

Mulino enfatizó que esa realidad "tiene que desaparecer". Sobre cómo lograrlo de manera segura y confiable, indicó que ese es precisamente el objetivo de la reunión propuesta. "Quiero lanzarle ese reto a mi amigo, el presidente saliente, Chaves, y a la nueva presidenta para reunirnos aquí en Paso Canoas en abril, justo antes que ella tome posesión del cargo el 8 de mayo", manifestó.

Paso Canoas como problema bilateral

El mandatario reconoció que Paso Canoas sigue siendo un problema bilateral. "Yo no quiero repartir culpa; vamos a hacer, en el mejor de los casos, que sea mitad y mitad la culpa. Pero no puede seguir Paso Canoas siendo un obstáculo para el desarrollo", afirmó Mulino.

El presidente anunció que, felizmente, para diciembre se prevé inaugurar el puesto de aduana binacional que quedó inconcluso. "Costa Rica terminó el suyo y me dicen que muy bueno, que de nosotros quedó en ruinas allí y tenemos que terminarlo y lo vamos a terminar", indicó Mulino, citando información de la directora de Aduanas.

El objetivo de completar esta infraestructura es uniformar toda la política aduanera entre ambos países. "Todo eso es desarrollo, todo eso es destrancar lo que está trancado y avanzar", señaló el mandatario.

Visión de futuro para Paso Canoas

Mulino aclaró que no busca eliminar la dinámica comercial informal que existe actualmente en el paso fronterizo. "No veamos Paso Canoas como la feria libre de bienes que hay hoy allí. Eso está perfecto, da empleo, da trabajo, genera, ojalá, impuestos", expresó.

Sin embargo, el presidente proyecta que Paso Canoas debe aspirar a algo más grande. "Paso Canoas tiene que ser algo más grande. Porque hay interés de la región centroamericana y de Costa Rica en particular de trabajar más con nosotros", afirmó Mulino.

El mandatario vinculó esta visión con los nuevos desarrollos portuarios en la zona de Puerto Armuelles. "Y más ahora que va a haber estos desarrollos portuarios aquí", añadió, destacando el potencial de integración logística y comercial entre Panamá y Costa Rica en el marco de la región centroamericana.