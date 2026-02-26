Presidente del Senado de España respalda a Panamá para una salida de la lista fiscal de la Unión Europea

Panamá/El presidente del Senado de España, Pedro Rollán Ojeda, visitó este martes la Asamblea Nacional de Panamá, donde sostuvo una reunión con diputados panameños y abordó, entre otros temas, la permanencia del país en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea.

Rollán Ojeda estuvo acompañado por senadores españoles que forman parte de la delegación oficial. Durante el encuentro se trataron asuntos de interés bilateral, incluyendo la invitación a Panamá para participar en la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en España en noviembre próximo.

También se conversó sobre el interés de empresas españolas en invertir en Panamá y fortalecer la relación económica entre ambos países.

Consultado sobre la permanencia de Panamá en la lista de la Unión Europea y la decisión adoptada por España en 2023 de excluir al país de su propia lista de paraísos fiscales, el presidente del Senado aseguró que España estuvo del lado correcto y expresó su confianza en que la exclusión europea pueda concretarse pronto.

“El enorme esfuerzo que ha hecho el gobierno panameño para dejar atrás en el pasado, en el olvido determinados tratamientos en materia de fiscalidad asociado a la transparencia y España está trabajando y va seguir trabajando para que Panamá sea un país de pleno derecho y con un reconocimiento explícito de compartir los mejores niveles de transparencia y los mejores niveles de fiscalidad y les puedo asegurar que más pronto que tarde eso tendrá lugar y no será fruto de la amistad, que también será fruto del trabajo que ustedes están desarrollando en su país”, dijo.

Más tarde, Rollán Ojeda se dirigió al Pleno de la Asamblea Nacional, donde reiteró la importancia de la reunión iberoamericana prevista para noviembre en España y expresó su deseo de que diputados panameños puedan participar en el encuentro.

Se cae citación

Mientras tanto, el Pleno continuó con su agenda ordinaria. Durante la sesión, la diputada Yamireliz Chong, del partido Vamos, intentó promover una citación al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert. Sin embargo, la propuesta no prosperó debido a la falta de quórum.

Para aprobar la citación se requerían 36 diputados presentes, pero en el hemiciclo solo se encontraban 24. La votación registró 23 votos a favor y uno en contra, emitido por el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho.

La jornada dejó sobre la mesa tanto el respaldo internacional a Panamá en materia fiscal como las dinámicas internas del debate legislativo.

Con información de María De Gracia.