Fundación AHF pide acceso equitativo a tratamientos ante futuras pandemias

La organización AIDS Healthcare Foundation hizo un llamado urgente a los países para ratificar el acuerdo internacional sobre pandemias impulsado por la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a tratamientos, vacunas y diagnósticos ante futuras emergencias sanitarias.

Ciudad de Panamá, Panamá/La discusión global sobre cómo enfrentar futuras pandemias vuelve a tomar relevancia. La AIDS Healthcare Foundation advirtió que el acuerdo internacional aprobado en 2025 en el seno de la Organización Mundial de la Salud aún no ha entrado en vigor, debido a pendientes en su proceso de implementación.

Representantes de la organización explicaron que este acuerdo surge como respuesta a las profundas desigualdades evidenciadas durante la pandemia de COVID-19, especialmente en el acceso a vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas.

Aunque el acuerdo fue aprobado en mayo de 2025, su aplicación depende de la adopción de un componente clave conocido como anexo PABS (Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios). Este mecanismo busca regular el acceso a información sobre patógenos y garantizar que los beneficios derivados —como vacunas o tratamientos— se distribuyan de manera justa entre los países.

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Sin embargo, la falta de consenso sobre este punto ha retrasado la entrada en vigor del acuerdo a nivel global. De cara a nuevas rondas de negociación previstas en Ginebra, la AHF advirtió sobre diferencias entre bloques de países, particularmente con la Unión Europea.

Según la organización, este grupo —que concentra una parte importante de la producción mundial de medicamentos y vacunas— ha mostrado resistencia en las discusiones, lo que podría retrasar la aprobación final del texto previsto para mayo de 2026, durante la Asamblea Mundial de la Salud.

La preocupación de organismos internacionales se basa en los impactos registrados durante la crisis sanitaria por COVID-19. Datos citados durante el pronunciamiento indican que más del 50% de las muertes ocurrieron en países del sur global, donde el acceso a recursos médicos fue más limitado. Este escenario evidenció brechas significativas en la distribución de vacunas y tratamientos, lo que ha impulsado la necesidad de establecer reglas más equitativas a nivel internacional.

Con información de Jorge Quirós