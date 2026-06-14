Árbol cayó sobre una mujer en Penonomé

El incidente ocurrió en el parque Los Hombres Ilustres y la mujer fue auxiliada por los bomberos.

Penonomé, Coclé/Una mujer de unos 47 años resultó lesionada tras ser impactada por la caída de un árbol de gran tamaño en Penonomé. El hecho se registró en el parque de Los Hombres Ilustres, frente a la Alcaldía, cuando las intensas lluvias que azotan la región provocaron el desplome del ejemplar.

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La afectada caminaba por el sector en el momento del incidente. Al lugar llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos, que le proporcionaron los primeros auxilios en el sitio. Posteriormente, la mujer fue llevada por sus familiares al Hospital Aquilino Tejeira para ser atendida por el personal médico.

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Cabe señalar que la Alcaldía de Penonomé ya había advertido sobre el estado de este árbol, que estaba enfermo y representaba un peligro para los transeúntes. A pesar de los reportes previos, no se había tomado una medida definitiva antes de la emergencia.

Con información de Natahali Reyes