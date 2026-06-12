Avanza proyecto vial Ruta del Café y segunda entrada a Boquete con nuevas obras de pavimentación

Actualmente, las labores incluyen la colocación de 4,300 toneladas de carpeta asfáltica en el tramo comprendido entre Jaramillo Abajo y Jaramillo Arriba.

Chiriquí/El proyecto vial Ruta del Café y Segunda Entrada a Boquete, desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el distrito de Boquete, continúa avanzando con la ejecución de trabajos de pavimentación y mejoras en la infraestructura vial de la zona.

Actualmente, las labores incluyen la colocación de 4,300 toneladas de carpeta asfáltica en el tramo comprendido entre Jaramillo Abajo y Jaramillo Arriba, cubriendo una extensión de 5.896 kilómetros de carretera.

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Para garantizar la calidad de la obra, se utiliza maquinaria especializada como pavimentadoras y rodillos compactadores, equipos que permiten una adecuada aplicación y compactación del material, con el objetivo de extender la vida útil de la superficie de rodadura.

Además, las cuadrillas trabajan en la construcción y conformación de cunetas de concreto, destinadas a mejorar el sistema de drenaje y facilitar el manejo de las aguas pluviales, especialmente durante la temporada lluviosa.

La obra contempla la intervención de otros cuatro tramos viales, alcanzando una mejora aproximada de 25.2 kilómetros de carretera. Se estima que los trabajos beneficiarán directamente a más de 23,562 habitantes del distrito de Boquete y comunidades cercanas.

El proyecto forma parte de las acciones para fortalecer la conectividad vial en la región y busca impulsar la actividad económica local, además de potenciar el desarrollo del agroturismo, uno de los principales sectores productivos y turísticos del área boqueteña.