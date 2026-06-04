MOP restablece el tránsito tras deslizamiento de tierra en la vía Santiago-La Colorada

Tras recibir el reporte, equipos de mantenimiento del MOP se desplazaron al lugar para ejecutar labores de limpieza y remoción de tierra, piedras y otros escombros.

Veraguas/La Dirección Regional del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Veraguas atendió un deslizamiento de tierra registrado en la vía Santiago-La Colorada, a la altura de la comunidad de El Hatillo, que afectó parcialmente la circulación vehicular en este importante corredor de la provincia.

El incidente fue provocado por las lluvias que han afectado la región durante los últimos días, ocasionando el desprendimiento de material de un talud que terminó obstaculizando uno de los carriles de la carretera.

Tras recibir el reporte, equipos de mantenimiento del MOP se desplazaron al lugar para ejecutar labores de limpieza y remoción de tierra, piedras y otros escombros acumulados sobre la vía, logrando restablecer el tránsito vehicular en el sector.

El director regional del MOP en Veraguas, Humberto Della Togna, explicó que la atención se realizó de manera inmediata con el fin de minimizar las afectaciones a los conductores que utilizan diariamente esta carretera.

“Se actuó con rapidez para evitar mayores inconvenientes a los usuarios de la vía y garantizar la movilidad mientras continúan las condiciones climáticas propias de la temporada lluviosa”, señaló el funcionario.

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Las cuadrillas efectuaron trabajos de despeje en toda el área impactada y posteriormente realizaron inspecciones para verificar las condiciones de seguridad del tramo afectado.

El Ministerio de Obras Públicas informó que mantiene una vigilancia constante en distintos puntos de la provincia de Veraguas, especialmente en zonas identificadas como vulnerables a deslizamientos de tierra y otros eventos asociados a las precipitaciones.

La entidad reiteró el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución al transitar durante episodios de lluvia, respetar la señalización vial y mantenerse atentos a las recomendaciones emitidas por las autoridades para evitar accidentes.

Las autoridades indicaron que continuarán monitoreando el comportamiento de los taludes y otros puntos críticos de la red vial provincial para responder oportunamente ante cualquier eventualidad que pueda afectar la seguridad de los usuarios.