'Cien años de soledad' regresa a Netflix: fecha, horarios y todo sobre la esperada segunda parte de la serie

La plataforma confirmó que los nuevos episodios llegarán el 5 de agosto , mientras que el desenlace definitivo se reservará para un capítulo especial que verá la luz el 26 de agosto .

La adaptación televisiva de “Cien años de soledad”, inspirada en la obra maestra de Gabriel García Márquez, está lista para continuar su historia en Netflix con una segunda entrega que promete profundizar en el destino de la familia Buendía y el inevitable ocaso de Macondo.

Esta nueva fase de la producción trasladará a la pantalla los últimos cincuenta años de la historia de los Buendía, explorando cómo las decisiones de cada generación alimentan la decadencia de un pueblo marcado por la soledad, el poder y el peso del destino. A diferencia de la primera parte, centrada en los orígenes de Macondo y la construcción de su identidad, los próximos capítulos mostrarán una realidad mucho más compleja y dramática.

La historia retomará los acontecimientos tras la firma del armisticio, momento en el que la paz resulta insuficiente para detener las tensiones políticas y sociales. En medio de ese escenario, los conservadores preparan un atentado contra el coronel Aureliano Buendía, un hecho que terminará cambiando el rumbo de varios personajes y propiciará la llegada de Fernanda del Carpio, quien acabará formando parte del linaje familiar al casarse con Aureliano Segundo.

Mientras tanto, José Arcadio Segundo impulsará uno de los mayores sueños del fundador de Macondo al conectar el pueblo con el exterior mediante el ferrocarril. Sin embargo, el progreso traerá consigo la llegada de la compañía bananera y una serie de acontecimientos que acelerarán la caída del mítico territorio creado por García Márquez, convirtiendo la prosperidad inicial en un escenario de conflictos y tragedias.

Los siete episodios de esta segunda parte estarán disponibles en la plataforma desde la madrugada del 5 de agosto. En Colombia, Perú y Ecuador podrán verse a partir de las 3:00 a. m.; en México, el estreno será a las 3:00 a. m. en la zona centro y a las 2:00 a. m. en la zona del Pacífico. En Bolivia y Venezuela estarán disponibles desde las 3:30 a. m., mientras que en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay llegarán a las 4:00 a. m.. El capítulo especial que cerrará la adaptación seguirá exactamente el mismo esquema horario el próximo 26 de agosto.

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La directora Laura Mora, encargada de cinco de los siete episodios y también del capítulo final, explicó que esta nueva entrega busca ofrecer una experiencia audiovisual más ambiciosa. “Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional”, afirmó. Asimismo, destacó el significado personal que tuvo concluir este proyecto: “cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico”.

Por su parte, Francisco Ramos, vicepresidente de contenido para Latinoamérica de Netflix, explicó por qué el desenlace adoptará un formato diferente. “Durante la escritura y la preproducción de la segunda parte llegamos a la conclusión de que la forma correcta de contar la novela en su extensión y ambición requería de una propuesta que no era la de un episodio”, señaló. Además, precisó que el cierre será “la forma de un capítulo especial, prácticamente un largometraje dirigido por Laura Mora“, y recordó que “las dos partes de la serie y el capítulo final conforman la adaptación audiovisual de Cien años de soledad“.

La producción fue filmada íntegramente en Colombia, con locaciones en los departamentos de Magdalena, Boyacá, Cundinamarca y Tolima, bajo la producción de Dynamo y con el respaldo de la familia de Gabriel García Márquez. La fotografía estuvo a cargo de James Brown y Camilo Monsalve, mientras que la banda sonora fue compuesta por Camilo Sanabria y Juancho Valencia. Con esta nueva etapa, “Cien años de soledad” busca consolidarse como una de las producciones latinoamericanas más importantes de Netflix, llevando a millones de espectadores el desenlace de una de las novelas más influyentes de la literatura universal.