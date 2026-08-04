Katie Holmes confirma su relación con su nueva pareja, ocho años menor que ella

La pareja había mantenido un perfil bajo desde que comenzaron los rumores sobre su relación. Sin embargo, en las últimas semanas decidieron mostrarse juntos en distintos eventos públicos, dejando claro que su vínculo continúa fortaleciéndose.

La actriz Katie Holmes decidió dar un paso más en su vida personal al confirmar públicamente su relación con el artista Jason Bard Yarmosky, con quien ha comenzado a dejar atrás la discreción que caracterizó los primeros meses de su romance.

La protagonista de Dawson's Creek, de 47 años, compartió en sus redes sociales varias imágenes de un fin de semana especial junto a su pareja, un reconocido pintor neoyorquino de 39 años, oficializando así una historia de amor que ya había despertado el interés de sus seguidores.

Las publicaciones muestran a la pareja disfrutando de una jornada al aire libre en una granja rodeada de ponis y mulas. Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones sobre el inicio de la relación, las fotografías y videos compartidos en Instagram evidencian la complicidad que existe entre ambos y confirman que atraviesan un momento de felicidad.

En una de las imágenes difundidas por Jason Bard Yarmosky, Katie Holmes aparece sonriendo mientras sostiene a una de las mulas del recinto. Posteriormente, la actriz republicó el contenido en sus propias historias de Instagram, un gesto interpretado por muchos de sus seguidores como la confirmación oficial del noviazgo. En otro de los videos también puede verse al artista caminando tranquilamente entre los animales durante el recorrido que ambos realizaron.

La pareja había mantenido un perfil bajo desde que comenzaron los rumores sobre su relación. Sin embargo, en las últimas semanas decidieron mostrarse juntos en distintos eventos públicos, dejando claro que su vínculo continúa fortaleciéndose. La última relación sentimental confirmada de Holmes había sido con el músico y productor Bobby Wooten III, romance que trascendió públicamente durante 2022.

Jason Bard Yarmosky desarrolla su carrera artística en Nueva York y es ampliamente reconocido por sus trabajos en pintura y dibujo. Gran parte de su producción explora temas relacionados con el paso del tiempo, el envejecimiento y la memoria, una línea creativa que ha definido buena parte de su trayectoria profesional.

De acuerdo con la información publicada en su sitio oficial, el artista encontró inspiración en la estrecha relación que mantuvo con sus abuelos durante la infancia. Allí se explica que “desarrolló un vínculo con estas ideas gracias a la estrecha relación que mantenía con sus abuelos, quienes le llevaban seis décadas de edad. Durante su infancia, visitaba a menudo museos donde observaba la dimensión histórica de la belleza idealizada —que frecuentemente exaltaba la juventud—, si bien él anhelaba una perspectiva más diversa que reflejara una experiencia personal más amplia”.

Su obra ha sido presentada en importantes galerías y espacios culturales de ciudades como Nueva York, París y Bruselas, además de instituciones como el Brooklyn Museum of Art, el Yellowstone Art Museum, el Guild Hall de East Hampton y los escaparates de Bergdorf Goodman, consolidando su prestigio dentro del arte contemporáneo.

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Los primeros indicios del romance surgieron a comienzos de julio, cuando ambos fueron fotografiados tomados de la mano durante una proyección de la película The Invite, dirigida por Olivia Wilde, en East Hampton. Semanas después reaparecieron juntos en la inauguración de una tienda temporal de Ferragamo en Bridgehampton, donde llamaron la atención por vestir prendas en tonos azul oscuro.

Durante ese evento, Katie Holmes respondió con humor cuando fue consultada por la coincidencia en sus atuendos. “Creo que simplemente tenemos gustos similares”, comentó, alimentando aún más las especulaciones sobre la relación que hoy ya es oficial.

La vida sentimental de la actriz ha despertado interés desde sus primeros años de carrera. Durante la década de 1990 mantuvo una relación con Joshua Jackson, su compañero en Dawson's Creek. Posteriormente estuvo comprometida con el actor Chris Klein, hasta que en 2005 conoció a Tom Cruise, con quien protagonizó uno de los romances más mediáticos de Hollywood. Ambos contrajeron matrimonio, tuvieron a su hija Suri y finalizaron su relación con un divorcio en 2012.

Ahora, más de una década después de aquella separación y tras otras relaciones conocidas públicamente, Katie Holmes inicia una nueva etapa junto a Jason Bard Yarmosky. Las recientes publicaciones compartidas por ambos reflejan una relación que avanza con naturalidad y que, por primera vez, ha sido presentada abiertamente ante millones de seguidores en redes sociales.