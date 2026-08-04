Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este miércoles 5 de agosto, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

📍Veraguas

• Casa Comunal de La Raya, en el distrito de Calobre

• Casa Comunal de La Montañuela, distrito de Atalaya

📍Panamá Oeste

• Casa Local de Faldares, en La Trinidad, en el distrito de Capira

📍Herrera

• Parque Herrera, corregimiento de San Juan Bautista, distrito de Chitré

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Cerro Viejo, en el distrito de Tolé

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Cerro Puerco, en el distrito de Müna

📍Panamá Este

• Parque de Villa Belén, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá

• Chinina Abajo, corregimiento de Santa Cruz de Chinina, distrito de Chepo