Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este miércoles 5 de agosto, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO
📍Veraguas
• Casa Comunal de La Raya, en el distrito de Calobre
• Casa Comunal de La Montañuela, distrito de Atalaya
📍Panamá Oeste
• Casa Local de Faldares, en La Trinidad, en el distrito de Capira
📍Herrera
• Parque Herrera, corregimiento de San Juan Bautista, distrito de Chitré
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Cerro Viejo, en el distrito de Tolé
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de Cerro Puerco, en el distrito de Müna
📍Panamá Este
• Parque de Villa Belén, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá
• Chinina Abajo, corregimiento de Santa Cruz de Chinina, distrito de Chepo