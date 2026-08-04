Costa de Marfil pone a su selección en manos de Hervé Renard

El entrenador francés dirigió de emergencia a Túnez en el Mundial 2026. Además estuvo a cargo de Arabia Saudita en la Copa del Mundo de Catar 2022.

Francia/El entrenador francés Hervé Renard fue nombrado seleccionador de Costa de Marfil en sustitución de Emerse Faé, anunció el martes la Federación Marfileña de Fútbol (FIF) en sus redes sociales.

De 57 años, Renard dirigió brevemente a Túnez durante el Mundial 2026 llegando en pleno torneo. Vuelve al banquillo de Costa de Marfil, a la que dirigió en 2014 y 2015, conquistando la Copa de África de Naciones (CAN) en 2015.

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Renard toma así el relevo de Faé, quien no fue renovado pese a haber conquistado la CAN en 2024 y a haber alcanzado los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un hito inédito para el país.

Ganador de dos CAN, Renard cuenta con buena reputación en el continente africano, donde ha entrenado a varias selecciones (Zambia, Angola, Marruecos...).

Sin embargo sus últimas experiencias no han sido tan positivas, tras haber sido despedido en abril de la selección saudita pese a clasificar al Mundial 2026 o tras haber caído en cuartos de final de los Juegos Olímpicos 2024 en el banquillo de la selección francesa femenina.