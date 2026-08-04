MiAmbiente multa con más de $1.1 millones a empresa por contaminar la bahía de Panamá

La empresa descargó aguas residuales sin tratar al sistema pluvial de Boca la Caja; la sanción ambiental figura entre las más altas impuestas en el país.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) impuso una sanción de $1,115,444.09 a la sociedad Industrias Panamá Boston, S.A. (PABO), tras comprobar, mediante una rigurosa investigación, que la empresa descargó aguas residuales sin tratar en el alcantarillado pluvial de la comunidad de Boca la Caja, corregimiento de San Francisco, con destino final a la bahía de Panamá, lo que causó una severa contaminación en la zona.

En comunicado de MiAmbiente, se indicó que la investigación acreditó que la planta de tratamiento de la compañía vertía sus desechos en una estructura pluvial que desemboca directamente en la bahía, una zona donde la empresa opera desde hace décadas y donde se han recibido quejas por contaminación durante años.

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Una de las multas más altas del país

El caso salió a la luz en julio de 2025, cuando personal técnico de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental realizó una inspección de oficio motivada por reportes ciudadanos en redes sociales sobre contaminación en el área. Tras días de recorridos, muestreos y pruebas de campo, una prueba de tinción confirmó de forma científica que las aguas residuales de la empresa se conectaban al sistema pluvial, el cual desemboca en un emisario submarino hacia la bahía.

Ante la gravedad de los hallazgos, MiAmbiente ordenó la paralización temporal de las operaciones de la planta y solo autorizó su reanudación cuando verificó en sitio que se habían ejecutado los planes de mitigación y adecuación requeridos.

La institución no solo impuso una de las multas por contaminación más altas registradas en un expediente en el país, sino que ordenó a la empresa un plan integral de corrección, limpieza y mantenimiento del cajón pluvial afectado, monitoreo continuo de la calidad del agua, verificación periódica de su infraestructura, capacitación de su personal en manejo de aguas residuales y protocolos de emergencia, y la regularización de su permiso de concesión de descarga conforme a la normativa técnica DGNTI COPANIT 35 de 2019.

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"El que contamina, paga. MiAmbiente será inflexible en exigir que se elimine de inmediato toda fuente de contaminación y se impongan las multas de rigor, sin distinción", indicó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, al hacer un llamado a ciudadanos y empresas a cumplir la ley.

MiAmbiente reiteró el llamado a todos los ciudadanos y a las empresas e industrias a nivel nacional a cumplir con la normativa ambiental vigente, y advirtió que continuará ejerciendo su función fiscalizadora con el mismo rigor técnico y la misma firmeza que ha caracterizado este proceso.