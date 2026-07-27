Muere tortuga marina rescatada en Punta Chame tras ataque de perros

La tortuga marina que fue rescatada en Punta Chame, Panamá Oeste, tras ser atacada por perros, no logró sobrevivir pese a los esfuerzos realizados por los equipos que atendieron la emergencia, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Según la entidad, el ejemplar recibió atención especializada que incluyó hidratación, sutura de las heridas y monitoreo constante. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció.

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MiAmbiente expresó su agradecimiento a la Fundación Tortuguías, a Nilena Marín Calvo y a todas las personas e instituciones que hicieron posible el rescate, traslado y atención de la tortuga, destacando que su compromiso es fundamental para la protección de la fauna silvestre.

La institución reiteró el llamado a la población a mantener a las mascotas bajo supervisión, al recordar que los ataques de perros representan una de las principales amenazas para las tortugas marinas durante la temporada de anidación. Asimismo, instó a la ciudadanía a contribuir con la conservación de estas especies para reducir los riesgos que enfrentan en las playas del país.