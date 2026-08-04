Municipio de San Miguelito en crisis: Irma Hernández advierte que las arcas quedarían en cero sin recortes

La alcaldesa explicó que, a partir de ahora, los desembolsos a las juntas comunales dependerán de la disponibilidad financiera del municipio y se distribuirán de manera proporcional.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, anunció este martes un recorte en las partidas que el municipio transfiere mensualmente a las juntas comunales, como parte de las medidas para enfrentar la difícil situación financiera de la entidad.

El anuncio fue realizado durante la sesión del Consejo Municipal de San Miguelito, donde la alcaldesa advirtió que, de no adoptarse estas medidas, las arcas municipales podrían quedar sin fondos en octubre de este año.

Hernández atribuyó la crisis a una deuda de aproximadamente 14 millones de dólares heredada de la administración anterior, situación que, según dijo, ha limitado la ejecución de proyectos y el funcionamiento del municipio.

Además, indicó que la moratoria implementada este año no logró mejorar la recaudación como se esperaba.

Los recursos se distribuirán según la población y el nivel de pobreza

La alcaldesa explicó que, a partir de ahora, los desembolsos a las juntas comunales dependerán de la disponibilidad financiera del municipio y se distribuirán de manera proporcional.

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"Los desembolsos mensuales se realizarán hasta donde la disponibilidad financiera del municipio lo permita, conforme a una distribución basada en criterios de proporcionalidad, considerando factores como cantidad de población, superficie de cada corregimiento e índice de pobreza multidimensional", expresó.

Como ejemplo, señaló que actualmente un corregimiento con casi 50 mil habitantes recibe la misma cantidad de recursos que otro con menos de 10 mil, situación que busca corregir con el nuevo esquema.

Mientras persista la crisis financiera, la alcaldesa ordenó al director de Planificación y Presupuesto limitar los montos que podrán gestionar las juntas comunales, estableciendo topes diferenciados para cada corregimiento.

Hasta ahora, cada junta comunal recibía una partida mensual de 28 mil dólares, monto que será reducido bajo el nuevo mecanismo.

Concejales rechazan la medida

El anuncio generó rechazo entre varios representantes de corregimiento, quienes solicitaron que la decisión fuera analizada previamente en la Comisión de Hacienda del Concejo Municipal.

No obstante, Hernández respondió que la medida constituye una facultad del despacho de la Alcaldía, por lo que aclaró que se trata de una orden administrativa y no de una propuesta sometida a discusión.

La alcaldesa indicó que esta medida regirá durante la vigencia del presupuesto de 2026, mientras se estabilizan las finanzas del municipio.

Información de María De Gracia