Cerro Patacón tendrá nueva tina de vertido con inversión de más de $4 millones

Durante el acto protocolar en el lugar donde será construida la obra, autoridades de Salud y de la AAUD también abordaron otros temas, entre ellos las necesidades presupuestarias de los hospitales públicos, el hurto de tanques de basura y el accidente que dejó afectadas a 16 damas de barrido.

Ciudad de Panamá/La construcción de una nueva tina de vertido en cerro Patacón, que se prevé esté lista el próximo año, contempla una inversión de poco más de $4 millones, de acuerdo con lo informado por la administración de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

La nueva tina de vertido forma parte de las acciones previstas por las autoridades para el manejo de los residuos en este sitio. La obra se espera entregar el próximo año.

Durante el acto protocolar en el lugar donde será construida la obra, autoridades de Salud y de la AAUD también abordaron otros temas, entre ellos las necesidades presupuestarias de los hospitales públicos, el hurto de tanques de basura y el accidente que dejó afectadas a 16 damas de barrido.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reconoció que los recursos trasladados actualmente no son suficientes para cubrir todas las necesidades de los hospitales durante el resto del año.

Explicó que los centros hospitalarios cuentan actualmente con las partidas de consumo necesarias para cubrir los próximos meses, pero todavía hacen falta recursos para atender las necesidades de final de año.

Entre los centros mencionados por el ministro están el Hospital del Niño, el Hospital de David, el Hospital Chicho Fábrega, entre otros.

Boyd Galindo indicó que también están pendientes otras partidas, entre ellas las destinadas a turnos del personal, y expresó la expectativa de que el país pueda contar con mayores ingresos para disponer de más recursos para el sector salud.

Hurto de tanques

Moreno también se refirió al hurto de tanques de basura en Panamá Viejo, situación que calificó como lamentable y que, según dijo, afecta directamente a la comunidad.

Explicó que la institución ya da seguimiento al caso y que cuentan con información que podría permitir identificar a los responsables.

“Ellos creen que le hacen daño a la Autoridad de Aseo, no. Eso le hace daño a la comunidad porque esos tanques estaban ahí para que la comunidad dispusiera de buena forma”, sostuvo.

Accidente

El administrador informó que 16 damas de barrido fueron atendidas luego del accidente registrado el lunes.

De acuerdo con Moreno, dos de las trabajadoras presentaron lesiones un poco más fuertes, pero aseguró que no hubo consecuencias graves.

El funcionario agregó que, una vez confirmada la integridad física de las trabajadoras, la institución evaluará las medidas que correspondan por el accidente.

Información de Heady Leane Morán

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