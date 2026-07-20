Autoridad de Aseo ofrece descuentos de hasta 50% durante moratoria por tasa de aseo

La moratoria comenzó el 15 de julio y permanecerá vigente hasta el próximo 30 de septiembre.

Ciudad de Panamá/ La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) mantiene vigente una moratoria dirigida a clientes con más de 90 días de atraso en el pago de la tasa de aseo, ante una deuda acumulada que alcanza los $120 millones de dólares en el área metropolitana.

Del total adeudado, cerca de $99 millones de dólares corresponden a clientes residenciales, $20 millones a comercios y $776 mil dólares a entidades gubernamentales.

Vielsa Frías, directora de Comercialización de la AAUD, explicó que algunas de las zonas con mayores niveles de morosidad son Tocumen, 24 de Diciembre, Juan Díaz, Parque Lefevre y El Chorrillo.

La moratoria contempla un descuento del 50% sobre la deuda de los clientes residenciales, siempre que cancelen al contado el 50% restante. Para los clientes comerciales se aplicará un descuento del 30%, condicionado al pago inmediato del 70% de la deuda.

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También se permitirán arreglos de pago con un descuento del 10% sobre el monto adeudado, sujetos a un abono inicial. Además, se otorgará una reducción del 50% en las multas que tengan más de 90 días de haber sido aplicadas.

Las autoridades advirtieron que los clientes morosos que no se acojan a la moratoria podrán enfrentar procesos de cobro coactivo por medio del Juzgado Ejecutor.

“El departamento realiza el cobro coactivo de las deudas de los clientes que, después de 60 días, no efectúan el pago. Tiene las herramientas para ordenar secuestros contra bienes muebles e inmuebles del cliente moroso”, explicó Jairo Quintero, asesor legal de la AAUD.

La moratoria comenzó el 15 de julio y permanecerá vigente hasta el próximo 30 de septiembre.

Con información de María De Gracia