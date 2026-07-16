Autoridad de Aseo interviene cuneta en Samaria tras acumulación de basura que provocó accidente de bus

El director de la AAUD señaló que, desde que la institución asumió la recolección de basura en San Miguelito, ha identificado más de 200 puntos críticos por acumulación de desechos.

san miguelito/La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) realizó trabajos de limpieza e intervención en una cuneta ubicada en el sector de Samaria, distrito de San Miguelito, donde la acumulación de desechos obstruyó el paso del agua y provocó un socavón en el que días atrás cayó un bus de la ruta.

El director de la AAUD explicó que, además de retirar los residuos acumulados, se ejecutaron trabajos para rehabilitar la estructura con apoyo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que suministró material para estabilizar el área.

"Hemos limpiado 136 metros lineales de cuneta y vamos a continuar con los trabajos de perfilado para mejorar la zona y eliminar otro punto crítico que también nos generaba problemas", indicó.

Según la entidad, la obstrucción impedía el flujo normal del agua hacia una quebrada cercana al Puente Rojo, situación que contribuyó al deterioro de la vía.

Más de 200 puntos críticos en San Miguelito

El director de la AAUD señaló que, desde que la institución asumió la recolección de basura en San Miguelito, ha identificado más de 200 puntos críticos por acumulación de desechos.

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Aseguró que algunos ya han sido eliminados, como el ubicado en Torrijos Carter, mientras que actualmente trabajan en coordinación con la Alcaldía de San Miguelito para atender otro punto de alta incidencia en el sector de El Poderoso.

"Este es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto con las autoridades locales y con la comunidad. Podemos invertir todos los recursos necesarios, pero si las personas continúan disponiendo la basura de manera irresponsable, nunca vamos a obtener los resultados que queremos", manifestó.

Autoridad de Aseo seguirá operando en San Miguelito

Sobre el futuro del servicio de recolección en el distrito, el director indicó que la AAUD continuará prestándolo mientras se resuelve el proceso legal que mantiene suspendida la transición del servicio.

"Nosotros vamos a mantenernos en San Miguelito el tiempo que sea necesario. Hay un proceso en la Corte Suprema de Justicia y esperaremos el fallo para actuar conforme a lo que se determine", expresó.

Mientras tanto, aseguró que la institución mantiene operaciones diarias con 21 camiones compactadores, 13 volquetes, siete retroexcavadoras y cinco vehículos para la recolección en veredas.

Además, informó que el departamento de fiscalización ha detectado más de 800 negocios que no estaban pagando la tasa de aseo correspondiente, por lo que se iniciará un proceso para regularizar esos cobros.

Piden apoyo de la comunidad

Aunque la cuneta fue despejada y el agua volvió a circular, el director advirtió que el problema no desaparecerá de inmediato, ya que aún se observa que algunos residentes continúan arrojando basura en el sitio.

Explicó que la zona será adecuada para permitir el ingreso de retroexcavadoras que faciliten la recolección de desechos voluminosos, ya que resulta imposible retirar manualmente toneladas de basura dispersa.

"El secreto es mantener la cuneta limpia para que el agua fluya y no vuelva a afectar la carretera. Pero también necesitamos que la comunidad haga su parte y deje de utilizar este lugar como un vertedero clandestino", concluyó.

Información de Fabio Caballero