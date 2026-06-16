Director de Aseo no acudió por segunda vez a citación del Concejo Municipal de San Miguelito

De acuerdo con miembros del Consejo Municipal, desde hace tres meses han intentado que el director de Aseo atienda la citación para brindar explicaciones.

Ciudad de Panamá/Los integrantes del Concejo Municipal de San Miguelito se enteraron este martes en horas de la mañana de que el director de Aseo, Ovil Moreno, no asistiría por segunda ocasión a una citación en la que debía responder cuestionamientos relacionados con el servicio de recolección de desechos y el cobro de la tasa de aseo en el distrito.

Los concejales esperaban obtener respuestas sobre el funcionamiento del servicio, luego de varias interrogantes surgidas tras la administración de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) en San Miguelito.

Guillermo García, representante de José Domingo Espinar, señaló que entre los temas pendientes está conocer si realmente se produjo un aumento en la tasa de aseo y bajo qué condiciones se estableció un acuerdo entre la Autoridad de Aseo y la empresa ENSA para el cobro de este servicio.

“Nosotros queremos saber si en efecto aumentó la tasa de aseo y, por otro lado, tenemos preguntas muy puntuales, por ejemplo, con qué autorización el director de aseo y ENSA suscribieron un acuerdo para el cobro de la tasa de aseo”, manifestó García.

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El representante indicó que, aunque reconoce que la Autoridad de Aseo brinda actualmente el servicio en el distrito, considera que deben existir claridad y transparencia sobre quién está facultado para realizar el cobro correspondiente.

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, explicó que desde hace aproximadamente seis meses la Autoridad de Aseo asumió la recolección de desechos en el distrito, pero durante este periodo no se ha recibido información detallada sobre la gestión realizada.

“No sabemos si el plan operativo que nosotros entregamos, que habíamos trabajado por dos años entendiendo la frecuencia de las comunidades, se está acatando. No sabemos tampoco cuánto se le está cobrando de tasa de aseo a nuestros vecinos, si se están respetando los descuentos de adultos mayores, ni tampoco cómo es el contrato entre la Autoridad de Aseo y la empresa ENSA”, afirmó Hernández.

La alcaldesa agregó que dicho acuerdo debe contar con la aprobación del Concejo Municipal, por lo que insistió en la necesidad de conocer los detalles del convenio.

Al ser consultada sobre quién estaría recibiendo actualmente los pagos correspondientes a la tasa de aseo, Hernández indicó que es precisamente una de las interrogantes que aún no han sido aclaradas.

De acuerdo con miembros del Concejo Municipal, desde hace tres meses han intentado que el director de Aseo atienda la citación para brindar explicaciones.

Ante la ausencia de Moreno, la Autoridad de Aseo informó que existe disposición de participar en la reunión, pero que este martes surgió un imprevisto que impidió la asistencia del director.

Con información de Elizabeth González