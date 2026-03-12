Recolección de basura en San Miguelito seguirá 'el tiempo que sea necesario', dice director de Aseo

Moreno aseguró que actualmente la situación del distrito se mantiene bajo control, aunque reconoció que aún existen algunos puntos con acumulación de desechos.

San Miguelito/El director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Ovil Moreno, informó que no existe una fecha definida para finalizar la recolección de basura en el distrito de San Miguelito.

Desde enero pasado, la entidad asumió esta labor luego de que la empresa Revisalud culminara su contrato con el municipio. Moreno aseguró que actualmente la situación del distrito se mantiene bajo control, aunque reconoció que aún existen algunos puntos con acumulación de desechos.

San Miguelito tiene un distrito controlado en este momento. Todavía tenemos problemas como en todas partes, son patacones que no los crea la Autoridad de Aseo, son patacones que generan vecinos irresponsables que disponen los desechos de mala forma, pero nosotros estamos todos los días desde las seis de la mañana hasta las siete u ocho de la noche recogiendo los desechos del distrito”, expresó.

El funcionario también agradeció a la comunidad que ha colaborado con las labores de limpieza y explicó que la institución trabaja en coordinación con los representantes de corregimiento.

“Estamos empezando a trabajar en cooperación con los representantes del corregimiento, así que estamos haciendo un trabajo en beneficio de los más de 280 mil habitantes del distrito”, indicó.

Moreno señaló que la Autoridad de Aseo permanecerá en el distrito el tiempo que sea necesario para mantener el servicio de recolección.

Nosotros vamos a estar en San Miguelito el tiempo que sea necesario. Si nos indican que tenemos que seguir trabajando por un año, ahí estaremos. El tiempo que sea necesario vamos a estar”, afirmó.

El director aclaró además que la operación de recolección en San Miguelito no afecta el servicio que se brinda en la ciudad de Panamá, ya que ambos trabajos se realizan de manera independiente.

“Las operaciones que se llevan en San Miguelito y en Panamá son totalmente separadas. Ambas se desarrollan de forma simultánea y están a cargo de profesionales con experiencia en el tema”, explicó.

Sobre posibles nuevas licitaciones para el servicio de recolección en el distrito, Moreno indicó que desconoce si la Alcaldía de San Miguelito iniciará un nuevo proceso.

En enero pasado, el municipio informó que las empresas que participaron en la licitación no cumplieron con las especificaciones técnicas evaluadas por la comisión, por lo que el proceso fue declarado desierto. Hasta el momento no se ha anunciado un nuevo procedimiento.

Moreno acudió este jueves a la Asamblea Nacional para presentar el informe de gestión de la Autoridad de Aseo correspondiente al año 2025.

Con información de María De Gracia.