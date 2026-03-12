Warwick Davis recibe la Orden del Imperio Británico: histórico reconocimiento al actor de Harry Potter

El evento se realizó el 11 de marzo de 2026 en el Castillo de Windsor , donde el intérprete recibió el honor por su destacada carrera en el cine y por su labor humanitaria.

El reconocido actor británico Warwick Davis, famoso por su participación en la saga Harry Potter, fue distinguido con la Orden del Imperio Británico (OBE) en una ceremonia oficial encabezada por el príncipe William, Prince of Wales.

La distinción reconoce tanto la trayectoria artística del actor como su compromiso con causas sociales, especialmente aquellas enfocadas en apoyar a personas con enanismo y otras condiciones poco comunes.

Durante la entrega del reconocimiento, uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el príncipe William se inclinó para colocarse al mismo nivel del actor. Davis, de 56 años, vive con displasia espondiloepifisaria congénita, una rara forma de enanismo.

El actor valoró el gesto del heredero al trono británico durante una entrevista posterior.

“Fue encantador que se pusiera a mi nivel en lugar de quedarse de pie mirándome desde arriba”, comentó a la revista Hello!.

Además, en un video difundido por el Palacio de Kensington, Davis relató parte de la conversación que sostuvo con el príncipe durante la ceremonia.

“El príncipe de Gales me preguntó hoy: ‘¿Ya tienes uno de estos?’ Yo respondí que no, no. Me preocupaba que, si decía que sí, me dijera ‘Bueno, entonces no recibirás este’, pero él respondió: ‘Estoy realmente sorprendido, pensé que ya tenías uno. Deberías haberlo recibido hace años’, lo cual fue muy agradable”.

Para el actor, la Orden del Imperio Británico representa un reconocimiento discreto pero significativo a su trabajo en la industria del entretenimiento y a sus iniciativas benéficas.

“Es un reconocimiento silencioso de algo que he hecho en el pasado, mi contribución al drama o al entretenimiento y al trabajo benéfico que he realizado”, afirmó Davis en declaraciones a Times Radio.

El intérprete también quiso dejar claro que nunca trabajó con la intención de recibir premios. “No hice nada de lo que hago para ganar un premio. Simplemente lo hago porque disfruto. Simplemente lo hago porque disfruto hacerlo”.

Más allá de la actuación, Warwick Davis ha sido una figura activa en el apoyo a personas con condiciones relacionadas con el enanismo. En 2012 fundó la organización Little People UK junto a su esposa Samantha, fallecida en 2024.

Desde su creación, la entidad ha logrado recaudar cientos de miles de libras para ayudar a familias y personas que viven con este tipo de condiciones. La organización ofrece apoyo, asesoramiento y actividades para mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan estas enfermedades.

El propio actor ha explicado en diversas ocasiones lo difícil que puede ser convivir con estas afecciones, describiendo la sensación física como si se tratara de una gripe constante y debilitante.

La carrera de Warwick Davis abarca más de cuatro décadas en la industria cinematográfica, consolidándose como uno de los intérpretes más queridos del cine fantástico.

Su debut ocurrió cuando tenía apenas 11 años en Star Wars: Return of the Jedi, donde interpretó al entrañable Ewok Wicket W. Warrick dentro del universo de Star Wars.

Posteriormente protagonizó la saga de terror Leprechaun en el papel de Lubdan, y más tarde conquistó a nuevas generaciones de fans con su interpretación del profesor Filius Flitwick en la saga Harry Potter.

En 2025, el actor también fue reconocido con la prestigiosa BAFTA Fellowship, el máximo honor otorgado por la British Academy of Film and Television Arts.

Al recibir ese galardón, Davis expresó una emoción especial al recordar su carrera y a su esposa fallecida.

“Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida y he estado en Star Wars”.

Con la Orden del Imperio Británico, Warwick Davis suma un nuevo reconocimiento a una trayectoria marcada por el talento, la perseverancia y el compromiso social. Su legado no solo se refleja en personajes icónicos del cine, sino también en su esfuerzo por visibilizar y apoyar a personas con condiciones que suelen quedar fuera del foco público.