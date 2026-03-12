Elección del defensor del Pueblo: Estos son los requisitos para postularse

Durante los días 18, 19 y 20 de marzo, en horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., se recibirá la documentación en la sede de la Comisión, ubicada en el sexto piso del edificio principal de la Asamblea Nacional.

Panamá/Quienes deseen aspirar al cargo de defensor del Pueblo para el periodo 2026-2031 deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos en la convocatoria pública de la Asamblea Nacional, cuyos documentos serán recibidos durante los días 18, 19 y 20 de marzo de 2026. En horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., se recibirán los documentos en la sede de la Comisión, ubicada en el sexto piso del edificio principal de la Asamblea Nacional.

Entre los requisitos establecidos para la postulación se encuentra la presentación de una carta de postulación del candidato o candidata con una extensión mínima de una página, en la que se expliquen los argumentos por los cuales considera que debe ser escogido para el cargo.

También se deberá entregar el certificado de nacimiento original expedido por el Tribunal Electoral, copia autenticada de la cédula de identidad personal y una certificación del Tribunal Electoral que acredite que el aspirante se encuentra en pleno uso de sus derechos civiles y políticos.

La lista de documentos incluye además el certificado de antecedentes penales, la hoja de vida del aspirante y una declaración notarial personal bajo la gravedad de juramento en la que se indique que la persona no se encuentra dentro de las limitaciones establecidas en la Constitución ni en la legislación vigente.

Una vez culminada la etapa de recepción de documentos, el equipo técnico y asesor de la Comisión de Gobierno revisará y evaluará la documentación presentada. Los nombres de quienes cumplan con los requisitos establecidos serán publicados en los medios digitales y en la televisión de la Asamblea durante dos días hábiles, el 23 y 24 de marzo.

Tras esa publicación, se abrirá un periodo para que la ciudadanía pueda presentar objeciones a las candidaturas los días 25 y 26 de marzo.

Una vez concluido el proceso de evaluación, la Comisión de Gobierno convocará una sesión para aprobar el informe que será presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional, instancia que tendrá la responsabilidad de elegir al nuevo defensor del Pueblo mediante votación por mayoría.

El actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, ha confirmado que aspira a la reelección.