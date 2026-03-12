Sin docentes y sin clases: Padres exigen nombramiento de maestros para la escuela Cuay Abajo en Veraguas

La comunidad se mantiene a la espera de una respuesta del Meduca, mientras 38 estudiantes continúan sin poder iniciar el año escolar en este plantel.

Veraguas/En la escuela primaria de Cuay Abajo, ubicada en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas, el año escolar aún no ha iniciado para 38 estudiantes debido a la falta de docentes nombrados, situación que mantiene en preocupación a padres de familia y residentes de la comunidad.

Según explicó Rito Alaín, los docentes que laboraban en este plantel hasta el año 2025 fueron removidos por motivos de seguridad, por lo que actualmente el centro educativo permanece sin personal docente asignado.

Ante esta situación, los padres de familia han acudido en varias ocasiones a las oficinas del Ministerio de Educación (Meduca) en Santiago, donde aseguran que les han informado que el proceso depende de trámites que se realizan en la sede central en la ciudad de Panamá.

Otro de los voceros de la comunidad manifestó que la población educativa requiere con urgencia el nombramiento de maestros para que los estudiantes puedan iniciar sus clases.

Los padres hicieron un llamado directo a las autoridades del Ministerio de Educación, solicitando que se agilicen los trámites administrativos para designar a los nuevos docentes en la escuela.

“Necesitamos y exigimos maestros para nuestros hijos, para que tengan sus estudios y su aprendizaje”, señaló otro de los padres de familia.

Los acudientes también pidieron a la ministra de Educación, Lucy Molinar, atender la situación con urgencia, recordando que los estudiantes no pueden continuar perdiendo clases mientras se resuelve el proceso de nombramientos.

Información de Ney Castillo

Otras notas que le pueden interesar: