Festival de Panderos y Cometas se realizará en Costa Verde este domingo 22 de marzo

La versión 26 del Festival de Panderos y Cometas ya tiene fecha y una nueva ubicación para este año.

El evento se realizará el domingo 22 de marzo en Costa Verde, en La Chorrera, cerca del colegio San Agustín, con una agenda de actividades pensadas para toda la familia. La actividad iniciará a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta las 6:00 p.m.

La actividad es organizada por la Asociación de Profesionales Chino-Panameña (Aprochipa), entidad que cada año impulsa este festival con el objetivo de promover la tradición de volar cometas y fomentar la convivencia familiar.

La presidenta de la organización, María Gabriela Fong, explicó que durante la jornada los asistentes podrán disfrutar de diversas atracciones, entre ellas competencias de cometas, espectáculos en tarima y una vereda gastronómica, además de otras actividades recreativas.

Una de las novedades de esta edición será la participación de invitados internacionales, quienes ofrecerán exhibiciones especiales durante el festival.

Según detalló Fong, seis expertos en cometas provenientes de tres grupos de Colombia participarán en el evento, llevando cometas gigantes que formarán parte de un espectáculo de exhibición para el público.

Además de las actividades recreativas, el festival también incluirá un espacio de adopción de mascotas, donde las personas interesadas podrán conocer y adoptar perros.

La organización informó que el evento será pet friendly, por lo que los asistentes podrán acudir con sus mascotas. Asimismo, contará con medidas de seguridad y asistencia médica, con la participación de diferentes estamentos de seguridad, protección civil y ambulancias.

Información de Jorge Quirós