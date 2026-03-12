ATTT concede prórroga de un mes para ingreso de rutas interurbanas en Aguadulce

Representantes de los usuarios consideran que el plan piloto aplicado hasta ahora no responde a las necesidades de movilidad dentro de Aguadulce.

Aguadulce/Coclé/El conflicto por la operación del transporte público y el destino de las terminales en la provincia de Coclé sumó un nuevo capítulo luego de que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) otorgara una prórroga de un mes a las rutas interurbanas para que ingresen a la avenida central del distrito de Aguadulce y a otros puntos comerciales de la ciudad.

La medida busca abrir un espacio de diálogo entre transportistas y representantes de los usuarios para elaborar una propuesta que permita mejorar la frecuencia del servicio y encontrar una salida al desacuerdo que se mantiene desde hace varios años.

El director encargado de la ATTT, Edwin Álvarez, reconoció que el tema se ha discutido en múltiples reuniones sin lograr consensos. “La problemática es que se conjugan muchos intereses. Los intereses de los señores transportistas y los intereses de los señores usuarios”, manifestó.

Según el funcionario, la institución busca que en este periodo se construya una propuesta que permita resolver el conflicto que afecta a residentes y comerciantes del distrito.

Sin embargo, representantes de los usuarios consideran que el plan piloto aplicado hasta ahora no responde a las necesidades de movilidad dentro de Aguadulce. La vocera de los usuarios, Xiomara Oses, expresó su inconformidad con el funcionamiento actual de las rutas interurbanas.

Aquí la solución de este plan piloto para mí no funciona para ningún usuario que viva en Aguadulce porque ellos nada más pasan a dejar pasajeros, pero no a recoger. Si estoy parada en una parada y pasa un bus que no es de Aguadulce no me va a llevar, tengo que esperar a la ruta interna para que me transporte al hospital o al Seguro”, indicó.

Por parte de los transportistas también surgieron cuestionamientos sobre la reunión en la que se anunció la prórroga.

La transportista Yenisel De León aseguró que acudieron al encuentro con la expectativa de construir acuerdos. “Veníamos a hablar, veníamos a dialogar y veníamos a buscar una solución y realmente al final me entero de que la solución ya la tenían. Tenían una prórroga de un mes y pasamos casi dos horas aquí cuando la decisión ya estaba tomada”, expresó.

El sector empresarial también observa con preocupación el impacto del conflicto en la actividad económica del distrito.

Amalia Vásquez, representante de la Cámara de Comercio de Coclé, advirtió sobre los efectos que la situación ha tenido en el movimiento comercial. “Lastimosamente, el distrito de Aguadulce ya ha sido afectado porque hay una tendencia a irse a otras provincias y a otros distritos”, señaló.

Durante el mes de prórroga, transportistas y representantes de los usuarios deberán elaborar una propuesta conjunta para mejorar el servicio de transporte público. Una vez concluido ese periodo, las partes volverán a reunirse y será la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre la que tome la decisión final sobre la operación de las rutas internas en el distrito de Aguadulce.

