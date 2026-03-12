Juez ordena detención provisional a dos jóvenes por homicidio de Rogelio Hudson

La decisión fue tomada por un juez de garantías durante una audiencia múltiple, a solicitud de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

Colón/Con orden de detención provisional quedaron dos ciudadanos por el delito de homicidio en perjuicio del adulto mayor Rogelio Hudson, quien falleció tras ser apedreado el 13 de febrero de 2026 en la ciudad de Colón.

#Detención| A solicitud de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala ordenan la detención provisional para dos ciudadanos, por el delito de homicidio en perjuicio de un adulto mayor, ocurrido el 13 de febrero del 2026, en la ciudad de Colón. pic.twitter.com/fXTJ7pPfjm — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) March 12, 2026

A los imputados, Jatniel Ismael Brown Ríos y Blandón West, se les acusó del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado, en perjuicio de Rogelio Hudson, quien murió producto de varios golpes ocasionados por piedras lanzadas el pasado 13 de febrero, en las calles 10 y 11 de la avenida Roosevelt, en la ciudad de Colón.

La audiencia se realizó en la sede del Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Colón, donde el juez de garantías decretó la detención provisional para los dos ciudadanos investigados por este hecho ocurrido en perjuicio del adulto mayor.

Con información de Néstor Delgado.