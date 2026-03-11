Jatniel Brown se entrega; es uno de los sospechosos del homicidio de Rogelio Hudson en Colón

Por este caso, un joven se mantiene bajo detención provisional e imputado por el delito de homicidio doloso agravado, mientras que Brown Ríos y Blandón West serán llevados a audiencias de garantías en las próximas horas.

Luego de que en la mañana del martes 10 de marzo se emitiera una orden de aprehensión contra el joven Jatniel Ismael Brown Ríos, señalado como presunto implicado en el homicidio del adulto mayor Rogelio Hudson, ocurrido en la ciudad de Colón, este miércoles la Policía Nacional informó que el ciudadano se entregó.

Por este hecho, también se emitió una orden de captura contra el joven Ge Dullah Blandón West; sin embargo, este último fue capturado el mismo martes.

De acuerdo con el informe, las acciones operativas, aunadas a la colaboración ciudadana, permitieron que Brown, el tercer sospechoso del caso, se entregara a las autoridades por su presunta vinculación con el delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio, en perjuicio del adulto mayor.

Por este caso, un joven se mantiene bajo detención provisional e imputado por el delito de homicidio doloso agravado, mientras que Brown Ríos y Blandón West serán llevados a audiencias de garantías en las próximas horas.

