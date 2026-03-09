Rogelio Hudson recibe el último adiós en Colón tras brutal ataque con piedras

Durante el acto fúnebre, familiares recordaron a Hudson como una persona tranquila que no tenía problemas con nadie.

Colón, Colón/Entre lágrimas, tristeza y llamados a la justicia, familiares y amigos dieron el último adiós a Rogelio Hudson, un adulto mayor de aproximadamente 70 años que falleció luego de ser atacado a pedradas por un grupo de jóvenes en la ciudad de Colón.

El culto de despedida se realizó en la Iglesia Evangélica de Dios, ubicada en calle 6, avenida Meléndez, donde allegados se reunieron para rendirle homenaje antes de su sepultura.

Hudson fue agredido el pasado 13 de febrero en las inmediaciones de calle 10 y 11 de la avenida Roosevelt, en la ciudad de Colón, cuando, según los reportes, un grupo de jóvenes lo atacó con piedras. El adulto mayor fue trasladado a un centro hospitalario, donde permaneció en cuidados intensivos, pero falleció dos días después debido a la gravedad de los golpes.

Durante el acto fúnebre, familiares recordaron a Hudson como una persona tranquila que no tenía problemas con nadie.

“Para nosotros fue algo muy doloroso saber la forma en que murió, sabiendo que era una persona que no se metía con nadie. Estaba sentado tranquilamente cuando llegaron esas personas y comenzaron a golpearlo”, expresó Cristóbal Góndola, quien también hizo un llamado a la reflexión sobre la formación de los jóvenes.

“Hoy nos toca darle cristiana sepultura a nuestro hermano y amigo Rogelio. También es un llamado para que los padres estén pendientes de la crianza de sus hijos”, añadió.

Las autoridades informaron que por este caso hay un adolescente de 17 años aprehendido, quien ya fue presentado ante un juez de garantías. El tribunal ordenó detención provisional por un año, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo pruebas dentro de la investigación por el presunto delito de homicidio doloso agravado.

El caso ha generado consternación en la comunidad colonense, donde familiares y vecinos esperan que se haga justicia por la muerte del adulto mayor.

Puedes leer:

Con información de Néstor Miranda