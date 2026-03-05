Aprehenden a un adolescente por la agresión con piedras que causó la muerte de Rogelio Hudson en Colón

No era la primera vez que este adulto mayor, víctima de violencia, sufría agresiones por parte de jóvenes en el sector, según relataron personas cercanas.

Colón/La Policía Nacional informó este jueves 5 de marzo que aprehendió a un adolescente por su presunta relación con investigaciones por el delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio, en perjuicio del adulto mayor, Rogelio Hudson.

El joven cuya edad no se especificó resultó aprehendido mediante acciones judiciales en la provincia de Colón.

Se le vincula al hecho registrado el pasado 13 de febrero en la calle 10 y 11 Roosevelt, donde el señor Rogelio Hudson, de aproximadamente 70 años, fue cruelmente atacado.

Según el informe, Hudson fue atacado con piedras por presuntos menores de edad que se desplazaban en un scooter. La agresión le causó heridas de gravedad que lo mantuvieron hospitalizado durante varios días. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció 48 horas después producto de esta agresión.

No era la primera vez que este adulto mayor, víctima de violencia, sufría agresiones por parte de jóvenes en el sector, según relataron personas cercanas. Su muerte generó consternación y temor entre residentes y comerciantes, quienes prefirieron no brindar declaraciones por razones de seguridad.

En la diligencia se recolectaron indicios que serán aportados en la investigación que llevan a cabo las autoridades judiciales.

Notas relacionadas: