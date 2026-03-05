Hogar María Auxiliadora de Pacora es inspeccionado por diputadas de la Comisión de la Mujer

Durante el recorrido, las diputadas conocieron que el hogar actualmente atiende a siete niñas y opera principalmente gracias al apoyo de fundaciones y donaciones privadas.

Diputadas de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional realizaron la mañana de este jueves una visita al Hogar María Auxiliadora, ubicado en el sector de Pacora, con el objetivo de verificar las condiciones en las que opera el albergue y conocer de primera mano sus principales necesidades.

La presidenta de la comisión, Alexandra Brenes, acompañada por la diputada Flor Brenes y otros funcionarios, explicó que la inspección forma parte de una serie de visitas que se están realizando a distintos albergues del país para evaluar su funcionamiento y fortalecer la coordinación interinstitucional en la atención de menores. Indicó que aún restan tres centros por visitar en la ciudad de Panamá.

Durante el recorrido, las diputadas conocieron que el hogar actualmente atiende a siete niñas y opera principalmente gracias al apoyo de fundaciones y donaciones privadas. Brenes señaló que el albergue no recibe subsidio del Ministerio de Desarrollo Social, sino únicamente las visitas reglamentarias establecidas por decreto.

“Es un hogar que se mantiene totalmente por sí mismo bajo una fundación y donaciones. No tiene subsidio por parte del Mides, únicamente las dos visitas reglamentarias que están por decreto. Vinimos a saber cómo funcionan, qué les hace falta y qué podemos gestionar desde la comisión”, expresó la diputada.

Por su parte, la directora del hogar, Irma Mejía, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con donaciones que permitan sostener el funcionamiento del centro. Entre las principales necesidades, mencionó víveres, alimentos secos, artículos de aseo y limpieza, productos de uso personal para las jóvenes y ropa en buen estado.

Mejía añadió que las donaciones que no se utilizan en el albergue son compartidas con otro internado que la organización mantiene en la provincia de Darién.

Durante la visita, Brenes también se refirió a la designación de la nueva directora encargada de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). La diputada valoró que el Gobierno actuara con rapidez tras las denuncias que pesan contra la persona inicialmente anunciada para el cargo.

“Me alegra que el gobierno haya actuado rápidamente después de que comunicamos que la persona designada, la señora Otilia Rodríguez, también está denunciada por delitos graves relacionados con temas de la niñez. Mantener una investigación de esta magnitud requiere que estas personas sean separadas del cargo hasta que tengamos los primeros informes del Ministerio Público”, manifestó.

Durante el miércoles 4 de marzo, el Ejecutivo había anunciado inicialmente a Otilia Rodríguez como directora encargada de la Senniaf; sin embargo, posteriormente se publicó un decreto en el que se designa a Andrea Carolina Vega, actual secretaria general del Ministerio de Desarrollo Social, como directora encargada de la institución, hasta que se nombre de forma oficial a la persona que dirigirá la entidad.

