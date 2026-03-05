Canciller asegura que Panamá mantiene diálogo con Cuba para atender caso de los 10 panameños detenidos

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo una conversación con su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, para abordar la situación de los diez ciudadanos panameños que permanecen detenidos en la isla tras ser presentados ante una autoridad judicial.

El canciller explicó este jueves 5 de marzo, en medio de la conferencia de prensa del presidente de la República, José Raúl Mulino, que inicialmente 20 panameños viajaron a Cuba; de estos, diez permanecen detenidos, ya que el resto logró salir antes de que se produjeran las aprehensiones.

Los jóvenes fueron formalmente instruidos de cargos por el delito de propaganda contra el orden constitucional, contemplado en el artículo 124 del Código Penal cubano, luego de su comparecencia ante el sistema judicial de la isla.

Te puede interesar: El Pleno de la Asamblea ratifica a Nicolás Brea como director de la Autoridad de Tránsito

“Gritaron consignas en contra del régimen cubano, eran 20; 10 pudieron salir antes. Esos diez panameños están siendo sometidos a una investigación por el órgano judicial cubano y hemos garantizado la asistencia consular”, indicó Martínez-Acha.

De acuerdo con la información confirmada por fuentes vinculadas al caso, los diez jóvenes se encuentran recluidos en Villa Marista, un centro de detención en La Habana que suele ser utilizado por las autoridades cubanas para mantener bajo custodia a personas investigadas y condenadas por delitos relacionados contra la seguridad del Estado.

Los diez panameños detenidos en Cuba son:

Víctor Manuel Pinzón Cedeño

Evelyn Edith Castro

Anthony Williams Jules Pérez

Omar Gilberto Urriola Vergara

Maykol Jesús Pérez Almendra

Adalberto Antonio Navarro Asprilla

Abigail Sthefany Gudiño Castro

Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena

José Luis Aguirre Baruco

El embajador y cónsul general de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, confirmó que tiene previsto reunirse con los panameños detenidos este viernes, como parte de las gestiones de asistencia consular que adelanta el gobierno panameño, de acuerdo con la información proporcionada por el canciller.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá evalúa la posibilidad de contar con asesores legales externos que puedan brindar apoyo en la defensa de los jóvenes durante el proceso judicial que se desarrolla en la isla.

Paralelamente, las autoridades panameñas realizan trámites consulares para facilitar que los familiares de los detenidos obtengan los permisos necesarios para viajar a Cuba y visitarlos, mientras continúan las gestiones diplomáticas con el gobierno cubano para dar seguimiento al caso.

Recomendada: Luis Santanach es designado como director encargado del Idaan tras renuncia de Rutilio Villarreal