Panamá participará en el Festival de Málaga y buscará atraer inversión audiovisual

El Ministerio de Cultura destacó que la participación histórica no solo celebra el arte panameño, sino que posiciona al cine como un motor económico clave para el desarrollo del país

Panamá asumirá como invitado de honor en el Málaga Festival Industry Zone (MAFIZ) a partir del próximo 9 de marzo en donde proyectará consolidarse como el hub de producción audiovisual más atractivo de la región.

La viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, liderará la delegación panameña, que no solo llevará una muestra de su talento creativo, sino una agresiva estrategia de atracción de inversión.

El punto más alto de este reconocimiento será la entrega de la Biznaga de Honor, que Benedetti recibirá de manos del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, simbolizando la estrecha alianza cultural entre ambas naciones.

Panamá llegará a la Costa del Sol con una agenda técnica diseñada para seducir a productores internacionales. A través de los paneles "Coproduce con nosotros" y "Somos Hub de Producción", en donde se expondrán los competitivos incentivos fiscales y las ventajas logísticas que ofrece para rodajes de gran escala.

De acuerdo con el informe del Ministerio de Cultura, la presencia panameña permeará todas las capas del festival, desde proyectos en fase de desarrollo hasta obras terminadas:

Proyectos y Coproducción: En la sección MAFF, destacan El Legado de Reina (Tatiana Salamín) y Menarquia (Jairo Ramos).

Work in Progress: Documentales como Cuscú (Risseth Yangüez) y Puro R.A.P. (Ángel Corro) junto al largometraje de ficción La Residencia (Mariel García Spooner), buscan socios finales en Málaga.

Talento Emergente: Las productoras Xochil Vergara y Amine Ayoub (Wami Lab), Ana Laura Samaniego (Málaga Talent) y Sara Martínez (compitiendo con el corto Como cantan las aves) representan el relevo generacional de la industria.

La sección Latin American Focus, organizada en colaboración con DICINE y la Fundación Hoja de Bijao, exhibirá tres de los títulos más esperados del 2025: "Papeles" de Arturo Montenegro, "Espina" de Daniel Poler y "Querido Trópico" de Ana Endara.

En los MAFIZ Specials también habrá una curaduría diversa que incluye desde el thriller Cautiverio por Omar Calvo hasta documentales históricos y culturales como Belisario, Arquitecto de una nación de Fernando Aramburú Porras y Soñar el Jazz de Luis Romero, Chichero una codirección de Aaron Bronley y Arturo Montenegro; junto a obras de directores consagrados como Abner Benaim con Paraíso Tropical.

El Ministerio de Cultura destacó que esta participación histórica no solo celebrará el arte panameño, sino que posicionará al cine como un motor económico clave para el desarrollo del país, aprovechando la vitrina de uno de los festivales más importantes del circuito hispanohablante.

