Festival Internacional de Cine de Panamá anuncia las fechas de su 14ª edición
Ciudad de Panamá, Panamá/El Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) anunció oficialmente las fechas de su 14.ª edición, que se llevará a cabo del 9 al 12 de abril de 2026, reafirmando a la ciudad de Panamá como un punto de encuentro clave para el cine, la cultura y las historias que nacen en la región y dialogan con el mundo.
En esta nueva edición, el festival contará con sedes emblemáticas como el Teatro Nacional, la Ciudad de las Artes y el Museo del Canal, espacios que albergarán proyecciones, encuentros y actividades de intercambio entre audiencias, cineastas y aliados culturales. De igual forma, Ciudad del Saber será el espacio exclusivo para las proyecciones educativas gratuitas dirigidas a niñas y niños, fortaleciendo el componente formativo del festival.
Como parte de su compromiso con el desarrollo del sector audiovisual, la Fundación IFF Panamá realizará el 9 de abril el Día de Industria IFF Panamá, una jornada intensiva dedicada a la formación, el diálogo y el fortalecimiento del ecosistema audiovisual de la región.
Durante los días restantes del festival también se desarrollarán proyecciones de cine comunitario, programas de becas y los fondos Primera Mirada y Su Mirada, iniciativas que contribuyen al impulso de nuevos talentos y a la visibilidad internacional de proyectos panameños, centroamericanos y caribeños en distintas etapas de desarrollo.
Más allá de la celebración anual del festival, la Fundación IFF Panamá mantiene una misión cultural activa durante todo el año, a través de programas educativos gratuitos y espacios de intercambio, reafirmando su compromiso con el acceso al cine y la formación audiovisual.
A lo largo de sus 13 ediciones, IFF Panamá se ha consolidado como una plataforma de encuentro entre el público, los creadores y la industria, promoviendo el cine como una herramienta de identidad, diálogo y transformación cultural, y conectando a Panamá con la conversación cinematográfica regional e internacional.
Próximamente, IFF Panamá dará a conocer mayores detalles sobre la programación, invitados, actividades especiales y venta de boletos.