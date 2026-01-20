Festival Internacional de Cine de Panamá anuncia las fechas de su 14ª edición

En esta nueva edición, el festival contará con sedes emblemáticas como el Teatro Nacional, la Ciudad de las Artes y el Museo del Canal.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) anunció oficialmente las fechas de su 14.ª edición, que se llevará a cabo del 9 al 12 de abril de 2026, reafirmando a la ciudad de Panamá como un punto de encuentro clave para el cine, la cultura y las historias que nacen en la región y dialogan con el mundo.

En esta nueva edición, el festival contará con sedes emblemáticas como el Teatro Nacional, la Ciudad de las Artes y el Museo del Canal, espacios que albergarán proyecciones, encuentros y actividades de intercambio entre audiencias, cineastas y aliados culturales. De igual forma, Ciudad del Saber será el espacio exclusivo para las proyecciones educativas gratuitas dirigidas a niñas y niños, fortaleciendo el componente formativo del festival.

Como parte de su compromiso con el desarrollo del sector audiovisual, la Fundación IFF Panamá realizará el 9 de abril el Día de Industria IFF Panamá, una jornada intensiva dedicada a la formación, el diálogo y el fortalecimiento del ecosistema audiovisual de la región.

Durante los días restantes del festival también se desarrollarán proyecciones de cine comunitario, programas de becas y los fondos Primera Mirada y Su Mirada, iniciativas que contribuyen al impulso de nuevos talentos y a la visibilidad internacional de proyectos panameños, centroamericanos y caribeños en distintas etapas de desarrollo.

Más allá de la celebración anual del festival, la Fundación IFF Panamá mantiene una misión cultural activa durante todo el año, a través de programas educativos gratuitos y espacios de intercambio, reafirmando su compromiso con el acceso al cine y la formación audiovisual.

A lo largo de sus 13 ediciones, IFF Panamá se ha consolidado como una plataforma de encuentro entre el público, los creadores y la industria, promoviendo el cine como una herramienta de identidad, diálogo y transformación cultural, y conectando a Panamá con la conversación cinematográfica regional e internacional.

Próximamente, IFF Panamá dará a conocer mayores detalles sobre la programación, invitados, actividades especiales y venta de boletos.