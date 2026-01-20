Documental Panamá: Ya están abiertas las inscripciones para la sexta edición, dedicada a los barrios

Ciudad de Panamá/Fundación Alberto Motta y Gente TVN Media presentan Documental Panamá “Reseñas de Nuestra Identidad”: una plataforma que busca impulsar la industria audiovisual panameña y la formación de nuevos talentos en el cine documental, a través de la creación de contenidos que resalten lo mejor de nuestro país y que contribuyan a la construcción de nuestra identidad nacional.

La sexta edición de Documental Panamá, iniciativa que busca descubrir y apoyar a creadores audiovisuales nacionales. La inscripción está abierta desde el 19 de enero hasta el 19 de febrero de 2026 a través del portal tvn-2.com.

En entrevista con Noticias AM, María Guadalupe Guillén, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de TVN Media, explicó que este año el tema central es “los barrios”, explorados desde sus sabores, leyendas, historias cotidianas y acontecimientos que forjan la identidad nacional.

“El objetivo de este gran proyecto es rescatar lo que somos como país. De alguna manera, vamos construyendo la historia de Panamá”, destacó Guillén.

Los interesados deben presentar una propuesta preliminar basada en el tema de los barrios, alineada con la misión de Documental Panamá: visibilizar relatos auténticos que reflejen la riqueza cultural del país. Entre los requisitos, los participantes deben contar con un director y un productor, además de cumplir con especificaciones técnicas sobre duración y formato, detalladas en la página web.

“Los aspirantes presentan su proyecto, y al cerrar la convocatoria, un jurado selecciona a 10 semifinalistas. Luego comienza un proceso de acompañamiento hasta elegir a los ganadores, a quienes se les otorgan fondos para producir su documental”, explicó Guillén.

Además, los seleccionados recibirán mentoría de talleristas internacionales y apoyo del IFF Panamá, socios estratégicos del proyecto. “Es una gran experiencia y una oportunidad para enriquecer la industria creativa en nuestro país”, subrayó.

Las ediciones anteriores de Documental Panamá ya están disponibles en las plataformas de TVN Media, sirviendo como archivo vivo de la memoria colectiva panameña.

La convocatoria cierra el 19 de febrero de 2026. Para más información y para inscribirse, visite tvn-2.com.