Finaliza la Copa Nestlé 2026: Resultados, campeones y los momentos más destacados de la jornada

Panamá, ciudad de Panamá/El fútbol femenino tuvo un nombre propio en esta edición: JM Soccer. La organización demostró su casta de campeona al meter a sus equipos en las finales de las categorías U10 y U14, llevándose ambos trofeos a casa. ¡Una actuación redonda que sabe a gloria!

Por su parte, en la U12 Femenina (Final de Oro), las chicas del Inter de Panamá impusieron condiciones al vencer 2-0 a ADM. FC, PTY, coronándose como las mejores de su categoría con un juego sólido y efectivo.

Intensidad Pura en la Rama Masculina

La categoría masculina no se quedó atrás, con finales que mantuvieron a la grada de pie hasta el último minuto:

Categoría U15: ¡Vuelan las Águilas!

En una final de alto voltaje, Águilas FC se proclamó campeón d al derrotar 2-1 a la academia La Fortaleza. Un duelo de titanes donde la precisión fue la clave del éxito.

Mención especial: La Academia de San Miguelito cerró su participación en un digno 4to lugar. Más allá de la medalla, el equipo se llevó el aplauso por su crecimiento y la experiencia invaluable acumulada en el torneo.

Categoría U13: Lluvia de Goles

Final de Oro: En el partido más movido de la jornada, Johao Academy se impuso 5-3 ante Costa del Este en un festival ofensivo.

Final de Plata: El equipo de Surfer alzó la copa tras vencer 3-1 a la Academia Soccer 10 FC.

3er Lugar: El Plaza Amador sacó su jerarquía y goleó 4-0 al F.C Dinamo AW para subirse al podio.

Categoría U17:

Los leones del Plaza Amador cerraron su participación en la U17 asegurando el tercer puesto, demostrando que su cantera sigue siendo una de las más competitivas del país.

Los más pequeños también tuvieron su momento de gloria en esta gran final. En la categoría U9, el equipo de Familia F.C. se alzó con el título de campeón tras derrotar a la Sanchez Soccer Academy. Fue un encuentro que demostró que el futuro del fútbol panameño está en buenas manos, con los chicos de la "Familia" celebrando por todo lo alto su merecido trofeo.

