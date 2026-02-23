Así fue la séptima jornada de la Copa Nestlé ¡Qué rico! 2026

Panamá, ciudad de Panamá/La séptima jornada de la Copa Nestlé ¡Qué rico! 2026 nos regaló una fecha cargada de adrenalina, estrategia y, sobre todo, mucho corazón. Los equipos saltaron a la cancha con la determinación de dejarlo todo, regalando a la fanaticada momentos inolvidables en cada categoría.

En un duelo de alta intensidad en la categoría U12 Femenino, el Inter de Panamá logró una victoria ajustada pero merecida, imponiéndose 3-2 ante el ADM FC PTY. Por su parte, la categoría U14 Femenino también vibró con fuerza, donde el conjunto de Casa de Oración demostró su contundencia al vencer 4-0 al AC Mateo Iturralde.

Las estrellas de la jornada

El talento individual fue el gran protagonista de este fin de semana:

Mercedes Guerra (Casa de Oración): Se llevó el título de MVP en la categoría U14 Femenino tras liderar a su equipo hacia la victoria con un doblete decisivo.

Ian Medina (Canter FC Valle de Urraca): En la categoría U7 Masculino, Ian se convirtió en la gran figura tras anotar un espectacular "Hat-Trick" en el enfrentamiento contra la academia de Chilibre.

Más allá de los marcadores y los goles espectaculares, lo que realmente inundó la cancha fue esa pureza que solo el fútbol infantil puede ofrecer. Ver a estos pequeños guerreros abrazarse tras una derrota o celebrar un gol con la ilusión de quien está cumpliendo un sueño profesional, nos recuerda que el deporte es el lenguaje universal de la alegría. Cada gota de sudor en sus rostros es un testimonio de esfuerzo y de esa inocencia que transforma un simple partido en una gesta heroica.

Detrás de cada jugada de Mercedes o cada gol de Ian, hay una familia en las gradas que vibra con el mismo latido. Son esos padres, abuelos y amigos quienes, con sus gritos de aliento, construyen el carácter de los futuros campeones de Panamá. En esta jornada, no solo ganaron los equipos que sumaron puntos, sino todos los niños que aprendieron que, en el fútbol como en la vida, lo más importante es levantarse, trabajar en equipo y jugar siempre con el alma.