Sectores de la sociedad confían en defensa legal de Panamá pese a denuncia de PPC

Panamá Ports sostiene que la intención de las autoridades sería obtener una extensión parcial del plazo.

Ciudad de Panamá/Las denuncias de Panama Ports Company (PPC) sobre un presunto incumplimiento del Estado panameño en un proceso de arbitraje internacional han generado reacciones encontradas en el ámbito empresarial y jurídico, que van desde llamados a confiar en la defensa del país hasta cuestionamientos sobre la intención del comunicado emitido por la concesionaria.

Panamá Ports Company (PPC) denunció, a través de un comunicado, que el Estado panameño no presentó su respuesta dentro del plazo establecido en el proceso de arbitraje internacional que mantiene con la empresa.

Según la compañía, la fecha límite fijada por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional vencía el pasado viernes 13 de marzo de 2026. No obstante, PPC asegura que Panamá informó que no estaba en condiciones de responder a tiempo.

De acuerdo con el comunicado, el Estado panameño habría alegado que aún no contaba con abogados contratados, que no estaba familiarizado con la controversia y que requería más tiempo para elaborar un plan de defensa.

Panamá Ports sostiene que la intención de las autoridades sería obtener una extensión parcial del plazo, pese a que recientemente el país había anunciado avances en el desarrollo de un plan relacionado con el manejo de puertos.

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Ante este escenario, voces del sector empresarial han manifestado su confianza en la capacidad del equipo legal panameño.

“Esto toma tiempo y estamos recién empezando el camino y bueno, vamos a ver cómo se define más adelante. Estoy segura de que el equipo legal de Panamá es un equipo de alto nivel y va a defender lo mejor posible los intereses de nuestro país”, señaló Giulia de Sanctis, abogada y presidenta de Apede.

Por su parte, la exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, cuestionó el contenido del comunicado emitido por la empresa, al considerar que debe analizarse en el contexto del historial de la concesionaria.

“Da vergüenza leer ese comunicado frente a una organización que por años violentó todas las normas panameñas y de alguna manera también incumplió el contrato. Por otro lado, lo que ellos señalan en ese primer párrafo habría que ver si no es una estrategia del gobierno panameño de no presentarse a una convocatoria que puede pedir una prórroga”, expresó.

TVN Noticias solicitó información al Ministerio de Economía y Finanzas sobre la estrategia de defensa del país en este arbitraje; sin embargo, la entidad remitió la consulta a la Presidencia de la República, de la cual no se obtuvo respuesta al cierre de esta nota.

Con información de Elizabeth González