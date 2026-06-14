Prófugo de La Joyita se entrega en la DIJ de San Miguelito

Este hombre que se evadió de La Joyita cumplía pena por robo agravado.

San Miguelito, Panamá/Osmir Óscar Batista Aripe, quien figuraba como prófugo del centro penitenciario La Joyita y era requerido por el delito de robo agravado, se entregó voluntariamente este fin de semana en las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en el distrito de San Miguelito.

La aprehensión fue hecha efectiva por agentes de la Policía Nacional, que mantienen operativos a nivel nacional para ubicar a las personas que permanecen evadidas tras la fuga masiva registrada el pasado 1 de junio en La Joyita.

Por este hombre la Policía Nacional ofrecía una recompensa de 2 mil dólares.

La entrega de Batista Aripe ocurre en medio de la intensa búsqueda de los privados de libertad que escaparon durante los disturbios ocurridos en el penal. De acuerdo con las autoridades, la evasión involucró a 195 reclusos, situación que desencadenó una serie de operativos de recaptura y reforzamiento de la seguridad penitenciaria.

Tras la fuga, los estamentos de seguridad pusieron en marcha la denominada "Operación Cerrojo", que movilizó a 2,494 agentes de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval para realizar requisas, inspecciones y labores de vigilancia dentro y fuera del centro penitenciario.

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Las autoridades también han mantenido retenes y operativos en distintos puntos del país para localizar a los evadidos. Según los reportes más recientes, el número de prófugos ha ido disminuyendo gracias a las recapturas y entregas voluntarias registradas durante las últimas semanas.

Como parte de las acciones de control, durante las requisas realizadas en La Joyita se han decomisado celulares, armas de fuego, cargadores, dinero en efectivo, equipos de sonido, antenas y otros artículos prohibidos dentro del centro penitenciario.

La Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando acciones operativas en todo el país con el objetivo de ubicar y aprehender a las personas que aún permanecen prófugas, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que contribuya a su captura.

También se han hecho requisas en las cárceles de Colón y Penonomé.