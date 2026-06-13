Ministerio de Seguridad traslada a 29 reos de 'alta peligrosidad' a Isla Coiba

El Ministerio de Seguridad destacó que la acción se realizó en cumplimiento de la normativa vigente, que faculta a la Policía Nacional para ejercer la seguridad interna del centro de detención y al Servicio Nacional Aeronaval para asumir la seguridad externa de las instalaciones.

Isla Coiba, Veraguas/El Ministerio de Seguridad Pública informó este sábado 13 de junio el traslado de 29 privados de libertad catalogados como de alta peligrosidad hacia el centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en la Isla Coiba, como parte de una estrategia para reforzar el control sobre estructuras criminales y reducir su capacidad de operación desde los centros penitenciarios.

La operación fue ejecutada de manera escalonada bajo estrictas medidas de seguridad y control, mediante la coordinación de la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), instituciones que desarrollaron un amplio dispositivo para garantizar el traslado seguro de los reclusos provenientes de distintos centros penales del país.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, la medida busca extremar el control sobre cabecillas de organizaciones criminales consideradas una amenaza para la seguridad nacional, limitando su capacidad de incidencia y articulación de actividades delictivas desde los centros de detención.

Las autoridades señalaron que el traslado responde, además, a las vulnerabilidades detectadas en el centro de detención de Punta Coco, desde donde presuntamente se estarían coordinando actividades ilícitas que afectan a ciudadanos panameños.

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Según se informó, el centro penitenciario de la estación aeronaval de Isla Coiba cuenta con personal altamente especializado en la lucha contra el narcotráfico y tecnología de última generación destinada a neutralizar cualquier intento de actividad criminal desde el interior del penal.

El Ministerio de Seguridad destacó que la acción se realizó en cumplimiento de la normativa vigente, que faculta a la Policía Nacional para ejercer la seguridad interna del centro de detención y al Servicio Nacional Aeronaval para asumir la seguridad externa de las instalaciones.

Agrega el comunicado que la planificación y ejecución del operativo fue producto de una coordinación interinstitucional orientada a garantizar un proceso ordenado, eficiente y ajustado a los protocolos establecidos por las autoridades de seguridad.

Según el Ministerio, esta acción forma parte de los planes del Estado para fortalecer la seguridad penitenciaria, combatir las estructuras del crimen organizado y contribuir a la reducción de los índices de criminalidad en el país.

La entidad insiste en su compromiso de adoptar las medidas necesarias para preservar el orden público y proteger a la ciudadanía frente a las amenazas derivadas de las organizaciones criminales.