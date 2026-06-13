Fiscalía pide ayuda para ubicar a Joshua Hurtado, evadido del Centro Penitenciario La Joyita

Hurtado Stanziola se encontraba en este centro por el delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio .

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fiscalía Regional de San Miguelito, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio, solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Joshua Darío Hurtado Stanziola, una de las personas que permanece evadida tras la fuga registrada recientemente en el centro penitenciario La Joyita.

Mediante un aviso público, el Ministerio Público pidió a la población brindar cualquier información que contribuya a la ubicación y captura del prófugo, como parte de las acciones que mantienen las autoridades para recapturar a los privados de libertad que lograron escapar del penal.

Recientemente, la Policía Nacional informó sobre el aumento del monto de recompensa de varios evadidos que no han sido ubicados, entre ellos Hurtado Stanziola, quien se encontraba en este centro por el delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio.

La solicitud se produce mientras continúan los operativos de búsqueda desplegados por los estamentos de seguridad en distintos puntos del país, luego de la evasión masiva ocurrida esta semana en La Joyita.

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Las autoridades informan que cualquier persona que cuente con información sobre su paradero puede comunicarse de forma confidencial a los números telefónicos habilitados por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito: 507-3321, 524-2518 y 524-1528, donde se estará recibiendo y atendiendo cualquier dato que contribuya con la investigación.

La fuga de decenas de privados de libertad del centro penitenciario La Joyita llevó a las autoridades a reforzar los operativos de búsqueda y a poner en marcha la denominada Operación Cerrojo, que incluye requisas e inspecciones en distintos centros penitenciarios del país.