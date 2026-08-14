Penta Summit 2026: Una plataforma para impulsar la transformación empresarial y modelos de desarrollo sostenible

Las cofundadoras del encuentro, Amanda y Lupita Humbert, destacan la importancia de fortalecer los valores empresariales, aprovechar el potencial del país y apostar por proyectos con impacto a largo plazo.

Panamá/Tras dos jornadas de análisis y conferencias, la tercera edición del Penta Summit 2026 culminó este viernes en la Ciudad de Panamá, consolidándose como un espacio referente para debatir sobre la transformación del ecosistema empresarial y la adopción de modelos de desarrollo sostenible.

Durante el desarrollo de las actividades, Amanda Humbert, cofundadora de Penta Summit, explicó que este encuentro de dos días funciona como una plataforma de conocimiento activa que busca impulsar a las organizaciones locales e internacionales hacia la práctica del capitalismo consciente.

Humbert enfatizó que el país cuenta con un entorno altamente favorable para el crecimiento económico, señalando que Panamá está lleno de oportunidades y que el verdadero reto actual de la comunidad empresarial radica en consolidar los valores éticos, haciendo las cosas bien y tomando en cuenta a todas las partes involucradas en un negocio.

Por su parte, Lupita Humbert, también cofundadora del evento, destacó que a lo largo de las ponencias se mantuvo un mensaje constante sobre las ventajas estratégicas de la nación y la urgencia de asumir la recuperación del entorno como una verdadera misión colectiva entre el sector privado, el gobierno y los ciudadanos.

Asimismo, la organizadora hizo un llamado directo a las nuevas generaciones de emprendedores y líderes corporativos, recordando que las transformaciones profundas y la construcción de valor a largo plazo requieren paciencia, constancia y mucha determinación frente a la búsqueda de resultados inmediatos.