Tres helicópteros Black Hawk de EEUU llegan a Panamá para entrenamiento de supervivencia en selva

El Senan informó que arribaron a Panamá tres helicópteros Black Hawk de Estados Unidos, como parte de las actividades de cooperación bilateral entre ambos países.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó este sábado que arribaron a Panamá tres helicópteros Black Hawk de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos, como parte de las actividades de cooperación bilateral entre ambos países. Las aeronaves, dos modelos HH-60 y uno UH-60, participarán en un entrenamiento de supervivencia en selva.

El ejercicio se llevará a cabo en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, donde personal especializado del Senan, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) entrenarán junto a los Infantes de Marina de Estados Unidos. La llegada de los helicópteros da continuidad a los acuerdos de cooperación entre ambas naciones.

Según el comunicado oficial, la permanencia de estas aeronaves en territorio panameño se extenderá hasta el mes de agosto. Durante ese periodo, los helicópteros apoyarán las actividades del ejercicio multinacional Panamax 2026, que se realiza cada año en la región.

Las autoridades destacaron que estas acciones de entrenamiento, junto con los ejercicios Panamax, fortalecen las capacidades operacionales de los estamentos de seguridad del Estado. El objetivo principal es la protección del Canal de Panamá y de los intereses nacionales.

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El Senan subrayó que todas estas actividades se desarrollarán con estricto respeto a la soberanía nacional, sin que la presencia de personal y aeronaves extranjeras afecte la independencia del país.

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